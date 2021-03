Viron koronatilanne pysyttelee vakavana, sairaaloihin jopa ambulanssijonoa.

Maanantaina Virossa ilmoitettiin 1 181 uudesta positiivisesta koronatestituloksesta ja 14 koronakuolemasta. Tartunnoista yli puolet eli 620 todettiin Tallinnassa.

Sunnuntaina päivittyneiden WHO:n lukujen mukaan kuluneen viikon aikana Virossa oli todettu yli 9 000 koronavirustartuntaa.

Viron koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on EU:n toiseksi suurin Tshekin jälkeen. Viruksen ilmaantuvuusluku on nyt 1 335 kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden. Suomessa vastaava lukema oli maanantaina lähes 147.

Huonoin tilanne on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, jossa ilmaantuvuus on 300. Koronavirustartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana varmistunut alueella yleensä runsaat 5 100.

Virossa kiihtynyt koronaepidemia on luonut huomattavasti paineita terveydenhuollolle. Tallinnassa potilaita sairaaloihin tuovien ambulanssien määrä on ajoittain ruuhkautunut ja ambulanssit joutuvat jonottamaan sairaalan edessä, että potilaat ehditään kantaa sisään.

Esimerkiksi viime viikolla levisi sosiaalisessa mediassa kuva, jossa jopa seitsemän ambulanssia jonotti Itä-Tallinnan keskussairaalan edessä.

Päivystysosaston johtaja, tohtori Märt Põlluveer kommentoi Delfille, ettei seitsemän ambulanssin jono ole yleinen ilmiö, mutta ei myöskään poikkeuksellista.

– Tänään tilanne on hiukan rauhallisempi, mutta eilen meillä oli todellakin ambulanssijono. Suurin osa niistä toi koronapotilaita. Seitsemän ambulanssia odottamassa – tätä on tapahtunut aiemmin, mutta se ei ole päivittäistä, Põlluveer kertoi lauantaina.

Põlluveerin mukaan ruuhkaa tulee, jos yhdelle alueelle on ajoittuu paljon haastavia tehtäviä, mikä tarkoittaa, että sairaalaan saapuu useita potilaita samaan aikaan.

Põlluveerin mukaan perjantaina Itä-Tallinnan keskussairaalaan tuotiin 62 ambulanssikyytiä, kun tavallisesti määrä on korkeintaan 50 päivässä.

Tallinnassa ambulanssi joudutaan kutsumaan jopa 20 minuutin välein koronapotilaan luokse, kertoo ambulanssipalvelun ylilääkäri Raul Adlas yleisradioyhtiö ERR:lle.

Hoitotarve on venyttänyt ambulanssipalvelun äärirajoilleen, kertoo Adlas lisäten, että ambulanssijonot sairaaloiden ensihoidon edessä eivät ole harvinainen näky.

– Olemme tehneet töitä täydellä kapasiteetilla jo parin viikon ajan ja olemme joutuneet ottamaan käyttöön puolet suuronnettomuuksia varten varatusta kalustosta, Adlas kertoi lauantaina.

Noin puolet ambulanssien koronatehtävistä johtavat potilaan toimittamiseen sairaalaan välittömästi, mikä tarkoittaa noin kolmea sairaalakyytiä kahdessa tunnissa.

Adlasin mukaan ambulansseja joudutaan joskus käännyttämään ensimmäisestä ja potilaita on jouduttu viemään hoitoon Tallinnan ulkopuolelle, jopa Pärnuun ja Haapsaluun saakka.

– Viime viikolla meillä oli 14 tällaista tehtävää, Adlas kertoi.

Etelä-Virossa koronatilanne on parempi verrattuna Pohjois-Viroon.

– Esimerkiksi Tartossa ambulanssi kutsutaan noin 15–20 koronatehtävään päivässä, kertoo Tarton ambulanssiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Veronika Reinhard.

Adlasin mukaan Tallinnassa ei kuitenkaan ole vielä tarvetta kutsua apuun ambulansseja muualta maasta.

Koronapotilas Länsi-Tallinnan keskussairaalassa sunnuntaina.­

Virossa oli maanantaina koronan vuoksi sairaalahoidossa 626 potilasta, joista 53 tehohoidossa.

Virossa tiukennettiin koronarajoituksia jälleen viime viikolla. Lauantaista lähtien liikkeet, ostoskeskukset ja ravintolat pidetään suljettuina viikonloppuisin.

Viron koronarajoitukset ovat olleet osin lievempiä kuin Suomessa. Viron hallitusta on arvosteltu siitä, ettei se ole halunnut rajoittaa yhteiskuntaa ja liike-elämää.

– Kaikki mikä on sallittua, ei silti ole suositeltavaa, muistutti sosiaaliministeri Tanel Kiik helmikuun puolivälissä.

Viron uuden pääministerin Kaja Kallaksen hallitusta onkin syytetty pandemian hoidon vastuun sysäämisestä yksittäisten kansalaisten niskoille ja asettaneen talouden terveyden edelle.

– Mutta sehän on yksittäisten kansalaisten vastuulla. Eniten tartuntoja jäljitetään työpaikoille ja koteihin. Hallitus ei voi puuttua niihin. Voimme vain pyytää välttämään väkijoukkoja, jäämään etätöihin, pitämään maskeja, puolustautui pääministeri Kallas Helsingin Sanomille vierailtuaan Helsingissä helmikuun lopulla.

Kallas perusteli HS:lle hallituksensa linjaa sillä, että koronaviruksella on siihen sairastuneiden lisäksi ”näkymättömiä uhreja”, kuten tiukkojen rajoitusten takia työttömäksi jääviä, mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia ja etäkoulusta kärsiviä.

Virossa on myös ilmennyt näkyvää vastustusta koronatoimia vastaan. Esimerkiksi helmikuun alussa hyökättiin Tallinnan sairaalan ylilääkäriä Peep Talvingia vastaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori twiittasi viime viikolla, että Viron nopeasti heikentynyt hyvin hankala tautitilanne heijastuu väistämättä ikävästi myös Suomeen etenkin pääkaupunkiseudulle.

Suomenlahden merivartiosto käännytti viime viikolla maanantain ja perjantain välisenä aikana yhteensä 98 henkilöä takaisin Viroon Helsingin satamassa. Merivartiosto kertoo asiasta Twitterissä maanantaina.

Maahantulon rajoitukset ovat tällä haavaa voimassa ensi viikon torstaihin eli maaliskuun 18. päivään saakka. Viro kuuluu ensimmäiseen rajoitusluokkaan, eli sieltä saa matkustaa Suomeen vain välttämättömien syiden vuoksi.

Työmatkaliikenteessä maahantulo on sallittu esimerkiksi kuljetus- ja logistiikka-alan työntekijöille, terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle sekä diplomaateille. Välttämättömiin syihin luetaan myös muun muassa perheasiat tai opiskelu Suomessa

Virossa koronarokotteen on saanut 102 000 henkilöä. Heistä 44 000 on saanut myös toisen rokoteannoksen.

Virossa on koko epidemian aikana varmistunut yhteensä 76 183 tartuntaa kun Suomessa määrä on 62 522. Koronaan kuolleita Virossa on 667.