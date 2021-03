George Floydin tappamisesta syytetyn poliisin oikeudenkäynti alkaa – oikeustalolla mittavat turvatoimet

Syyttäjätiimiin kuuluva entinen apulaisoikeuskansleri kuvaili maanantaina valamiehistön valinnalla käynnistyvää oikeuskäsittelyä ”yhdeksi tärkeimmistä kansakuntamme historiassa”.

Kuolemaan johtaneen kiinniottotilanteen jälkeen George Floydin kasvot ovat tulleet tunnetuksi kuluneen vuoden aikana kaikkialla maailmassa. Kuva New Yorkin Brooklynissä viime kesäkuussa järjestetystä mielenosoituksesta.­

Yhdysvaltain Minneapolisissa on alkamassa oikeudenkäynti George Floydin, 46, tappamisesta syytettyä poliisia Derek Chauvinia, 44, vastaan. Tapauksen käsittely käynnistyy maanantaina valamiehistön valinnalla.

Floydin kuolema kadulla pidätystilanteessa viime vuoden toukokuussa tallentui sivullisten kuvaamille videoille, jotka levisivät nopeasti sosiaalisessa mediassa. Floydin menehtyminen Chauvinin sekä kolmen muun poliisin käsissä laukaisi laajan rasismin sekä poliisiväkivallan vastaisten mielenosoitusten aallon kaikkialla Yhdysvalloissa sekä myös maan rajojen ulkopuolella.

Ylärivissä George Floydin kuolemasta syytetyt entiset poliisit Derek Chauvin (vas.) ja Tou Thao, alarivissä Alexander Kueng (vas.) sekä Thomas Lane.­

Vähäisemmät syytteet saaneet kolme muuta poliisia, Alexander Kueng, Thomas Lane sekä Tou Thao, saavat tuomionsa myöhemmin erillisessä oikeudenkäynnissä. Kaikki neljä Floydin pidätykseen osallistunutta poliisia on erotettu tehtävistään.

Chauvinin syylliseksi tuomitseminen vaatii 12 valamiehen yksimielisen päätöksen. Jos näin käy, hänellä voi olla edessään pitkä vankeustuomio.

Valamiesehdokkailta tiedustellaan AFP:n mukaan muun muassa heidän suhtautumistaan mustiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa vastustavaan Black Lives Matter -liikkeeseen, joka kasvoi voimakkaasti Floydin kuoleman myötä. Heiltä kysytään myös, ovatko he nähneet videon Floydin kuolemasta tai osallistuneet itse sen laukaisemiin mielenosoituksiin.

Tehostetut turvatoimet näkyivät jo torstaina Hennepinin piirikunnan oikeustalolla Minneapolisissa.­

Uutistoimisto AP:n mukaan Minnesotan osavaltion kuvernöörin virka-asunnon edustalle kokoontui lauantaina arviolta 150 mielenosoittajaa, jotka vaativat Floydin pidätyksessä mukana olleiden poliisien asettamista vastuuseen tämän kuolemasta. Vastaavia protesteja on järjestetty myös muissa Yhdysvaltain kaupungeissa oikeuskäsittelyn kynnyksellä.

AFP:n mukaan Chauvinin oikeudenkäynnissä on monia poikkeuksellisia piirteitä, sillä se välitetään julkisuuteen suorana lähetyksenä ja mukana on maineikkaita asianajajia. Poikkeukselliset ovat myös tiukat turvatoimet, joista huolehtivat tuhannet poliisit ja kansalliskaartin jäsenet.

Mielenosoittajat kokoontuivat lauantaina Minnesotan kuvernöörin virka-asunnon edustalle vaatimaan Floydin kuolemasta syytettyjen poliisien asettamista vastuuseen teosta.­

Syyttäjien puolella mukana on Yhdysvaltain entinen virkaa tekevä apulaisoikeuskansleri Neal Katyal, joka on aiemmin argumentoinut useissa tapauksissa korkeimmassa oikeudessa. Hän kuvaili käsittelyä merkittäväksi rikostapaukseksi, joka on ”yksi tärkeimmistä kansakuntamme historiassa”.

Poliisin käytäntöihin liittyvänä neuvonantajana nykyään työskentelevä entinen poliisi Ashley Heidberg puolestaan piti poikkeuksellisena sitä, että poliisi on ylipäätään saanut rikossyytteen liiallisesta voimankäytöstä.

– Vielä harvinaisempaa on, jos heitä tuomitaan. Valamiehistöillä on taipumusta päättää asiasta poliisien hyväksi, Heidberg sanoi.

George Floydin kuolema poliisien käsissä viime vuoden toukokuussa laukaisi laajoja poliisiväkivallan ja rasismin vastaisia protesteja ympäri maailmaa. Kuva viime kesältä Minneapolisista.­

Hän kuitenkin huomautti, että olosuhteet Chauvinin tapauksessa ovat niin raskauttavat, että edes poliisit tai poliisiorganisaatiot eivät ole tiettävästi ilmaisseet julkisesti tukeaan tämän toimille. Poliisin kehokameroiden aikaleimojen avulla on vahvistettu, että Chauvin painoi maassa maanneen Floydin kaulaa polvellaan yhteensä yhdeksän minuutin ajan samaan aikaan kuin Floyd ilmaisi useaan otteeseen, ettei kykene hengittämään.

– Herra Chauvin toimi Minneapolisin poliisilaitoksen käytännön, koulutuksensa sekä Minnesotan osavaltion laillistetun poliisiviranomaisen velvollisuuksien mukaisesti. Hän teki juuri niin kuin hänet oli koulutettu tekemään, Chauvinin asianajaja Eric Nelson sanoi.

Derek Chauvin painoi polveaan vasten Floydin kaulaa sivullisten kuvatessa tapahtumat videolle.­

Nelsonin mukaan Floydin kuoleman aiheutti fentanyylin yliannostus.

Oikeudenkäynnin alkulausunnot kuullaan maaliskuun 29. päivänä ja tuomiota odotetaan aikaisintaan huhtikuun lopulla. Syyttäjät ovat kutsuneet todistajiksi muun muassa Floydin kuoleman videolle kuvanneen nuoren naisen sekä mustan naisen, joka väittää Chauvinin kohdistaneen häneen liiallista voimankäyttöä vuonna 2017.

Floydin perhettä oikeudenkäynnissä edustaa asianajaja Ben Crump, joka kertoi odottavansa puolustuksen hyökkäävän Floydin henkilöä vastaan.

– He tulevat kutsumaan Georgea kaikeksi muuksi paitsi Jumalan lapseksi. He yrittävät saada teidät unohtamaan sen, mitä näitte sillä videolla, Crump sanoi.

Floydin perheen asianajaja Ben Crump sekä George Floydin poika Quincy Mason Floyd polvistuivat yhdessä rukoilemaan miehen kuolinpaikalla viime kesäkuussa.­

Viime viikolla Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi Floydin mukaan nimetyn lain, jonka myötä poliisilainsäädäntöön lisätään kansalaisoikeusaktivistien jo pitkään vaatimia uudistuksia. Floydin lapsuudenystävä Jonathan Veal piti kuitenkin tämän kuoleman merkittävämpänä seurauksena sitä, että kesän mielenosoituksissa mustat ja valkoiset amerikkalaiset jalkautuivat rinta rinnan kaduille vaatimaan muutosta mustiin kohdistuvaan poliisiväkivaltaan.

Veal sanoi Reutersille uskovansa, että Floydin tapaus vaikutti positiivisesti myös mustien äänestysaktiivisuuteen marraskuun presidentinvaaleissa.

George Floydia omien sanojensa mukaan kuin pikkuveljenään pitänyt Travis Cains poseerasi Reutersin kuvaajalle lapsuudenystäväänsä esittävän seinämaalauksen edessä.­

Reuters haastatteli myös Floydin pitkäaikaista ystävää Travis Cainsia, joka kertoi pysyneensä tämän rinnalla aina kouluaikojen menestyksekkäistä urheiluajoista huonompiin kausiin, jolloin addiktiot ottivat valtaa miehen elämässä.

– Koko naapurusto tiesi, että hän tulisi tekemään historiaa. Mutta emme olisi halunneet sen tapahtuvan tällä tavalla. Me hengitämme nyt hänen puolestaan. Floyd on meille marttyyri. Hän tulee olemaan ikuisesti osa kansanliikettä, Cains sanoi.