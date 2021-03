Myanmarin sotilasvallankaappausta vastustavissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin yli 50 ihmistä.

Myanmar on pyytänyt naapurimaa Intiaa palauttamaan useita poliiseja, uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Poliisit olivat perheineen ylittäneet maiden rajan viime päivinä ja hakeneet turvaa. BBC:n mukaan poliisit olivat kieltäytyneet toteuttamasta Myanmarin sotilasjuntan käskyjä.

Myanmarissa tehtiin sotilasvallankaappaus helmikuun alussa. Vallankaappauksessa pidätettiin muun muassa maan johtaja Aung San Suu Kyi.

Maassa on osoitettu mieltä vallankaappausta vastaan. Myanmar on vastannut mielenosoituksiin väkivaltaisesti. Ainakin yli 50 ihmistä on kuollut protestien yhteydessä.