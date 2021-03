Presidentti Halonen sai Valko-Venäjän Tsihanouskajalta kiitokset Twitterissä – ”Oli kunnia tavata”

Aljaksandr Lukashenkan hallinto vaati Svjatlana Tsihanouskajan luovuttamista Minskiin kesken tämän Suomen-vierailun. Liettua kuittasi nyt: ”Ennen helvetti jäätyy!”

Valko-Venäjän opposition johtohahmo Svjatlana Tsihanouskaja poistui Suomesta torstaina suoraan Portugaliin, jossa hän on tavannut niin ikään runsaasti paikallisia päättäjiä.

Kun Tsihanouskaja oli jo poistunut Suomesta, presidentti Tarja Halonen julkaisi Twitterissä yhteisen poseerauskuva Tsihanouskajan kanssa.

– Olin iloinen saadessani kutsun tulla keskustelemaan Svjatlana Tsihanouskajan kanssa eilen. Oli erinomainen keskustelu sosiaalihuollosta, naisten oikeuksista ja demokratiasta, Halonen twiittasi torstaina.

Tsihanouskaja vastasi Haloselle pian:

– Se oli kunnia minulle, rouva Halonen! Olen kiitollinen tuestasi ja solidaarisuudestasi.

Tsihanouskaja lähetti eteenpäin myös eduskunnan oman twiitin, jossa kerrottiin kuvan kera hänen tapaamistaan suomalaisista kansanedustajista. Kuvassa ovat Tsihanouskajan (2. oik.) kanssa Pia Kauma, Tarja Filatov ja Sari Essayah.

Kauma on Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kansalaisjärjestösuhteiden erityisedustaja, Filatov on eduskunnan varapuhemies ja Essayah on eduskunnan Valko-Venäjä-ystävyysryhmän varapuheenjohtaja.

Tsihanouskajan Suomen-vierailu sai jo etukäteen suurta huomiota myös Valko-Venäjällä ja Venäjällä siksi, että hänen tiedettiin tapaavan sekä presidentti Sauli Niinistön, pääministeri Sanna Marinin että ulkoministeri Pekka Haaviston.

Sattumaa tai ei, Valko-Venäjän tutkintakomitea ilmoitti kesken Tsihanouskajan Suomen-vierailun, että presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinto aikoo vaatia Tsihanouskajan luovuttamista Minskiin tuomittavaksi epäiltynä muun muassa ”aikeesta vallata väkivalloin hallintorakennuksia”. Tsihanouskaja kommentoi IS:lle pitävänsä etsintäkuulutusta jälleen yhtenä uutena keinona yrittää pelotella häntä.

Tsihanouskaja asuu tällä hetkellä Liettuassa, jonne Valko-Venäjän hallinto pakotti hänet maanpakoon vilpillisten presidentinvaalien jälkeen viime elokuussa.

Liettuan ulkoministeriö reagoi Valko-Venäjän luovutusvaateisiin julkaisemalla kovasanaisen twiitin ulkoministeri Gabrielius Landsbergisin suulla perjantaina.

– Ennemmin helvetti jäätyy ennen kuin harkitsemme näitä vaatimuksia. Jokainen joka saa turvapaikan Liettuasta voi tuntea itsensä turvalliseksi sen suhteen, ettei heitä luovuteta järjestelmien käsiin, twiitissä luki.

Tsihanouskaja vastasi twiittiin kiitoksin.

– Olen kiitollinen Liettualle ja Landsbergisille siitä, että Lukashenkan hallinnon vastustamisen lisäksi Liettua lähettää selkeän viestin vahvasta tuesta valkovenäläisille.

Tsihanouskaja on kertonut virallisilla nettisivuillaan myös lisää yksityiskohtia Suomen-vierailunsa tuloksista.

Tsihanouskaja kertoo esimerkiksi esittäneensä ulkoministeri Pekka Haavistolle, että Suomi avaisi Minskiin suurlähetystön sen jälkeen, kun Valko-Venäjällä on ensin saatu pidettyä uudet ja vapaat presidentinvaalit. Suomella on tällä hetkellä Minskissä vain yhteystoimisto, joka toimii Vilnan-suurlähetystön alaisuudessa.

Lukashenkaa vastustavilla valkovenäläisillä on toiveena, että maassa voitaisiin pitää uudet vaalit jo tulevana syksynä. Ainakaan tällä hetkellä haave ei näytä realistiselta, sillä Lukashenkan hallinto ei ole suostunut mihinkään neuvotteluihin Tsihanouskajan tai muiden demokratiaa vaativien tahojen kanssa.

Svjatlana Tsihanouskaja vieraili Suomessa maanantaista torstaihin.­

Tsihanouskaja kertoo saaneensa Helsingistä myös lupauksia siitä, että Suomi tukee Euroopan unionin neljättä pakotepakettia Lukashenkan hallintoa vastaan ja edistää Etyjin kautta tapahtuvia neuvotteluyrityksiä.

Tsihanouskaja antaa ymmärtää myös, että Suomi olisi valmis rajoittamaan yhteistyötä valkovenäläisten valtionyritysten kanssa hänen toiveidensa mukaisesti.

– Suomen edustajat ilmoittivat, että he harkitsevat uudelleen yhteistyötä niiden yritysten kanssa, jotka tukevat Luashenkan hallintoa, Tsihanouskajan virallisilla sivuilla sanotaan.