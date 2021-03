Koronan vuoksi yli kuukauden tehohoidossa ollut Margarita, 72, pääsi nauttimaan rantaelämästä – katso kuvat

Barcelonalaisessa sairaalassa käynnistyi jo pari vuotta sitten tehohoidon inhimillistämiseen tähtäävä projekti, jonka yhteydessä muun muassa ulkoilutetaan tehohoitoa tarvitsevia potilaita.

Espanjalaisen Margarita Pascualin viimeiset 36 päivää ovat kuluneet tehohoidossa Barcelonassa sijaitsevassa Hospital del Mar -sairaalassa, jonne hän päätyi saatuaan koronavirustartunnan. Torstaina Pascual, 72, pääsi pitkästä aikaa nauttimaan auringosta ja raikkaasta meri-ilmasta sairaalan henkilökunnan, sukulaistensa sekä ystäviensä avustuksella.

Vaikka Pascual on edelleen vuoteenomana ja saa myös lisähappea, hänen koronavirustestinsä on jo negatiivinen, eikä hän voi tartuttaa enää muita. Niinpä hänet voitiin ottaa mukaan sairaalassa jo pari vuotta käynnissä olleeseen projektiin, jonka tarkoitus on inhimillistää tehohoitoa esimerkiksi potilaita ulkoiluttamalla.

Ulkoilu käynnistyi hissimatkalla.­

Pascualin iloksi sukulaisten mukana sairaalaan tuli myös hänen pieni Luna-koiransa.­

Sairaala joutui vähentämään tehohoitopotilaiden ulkoiluttamista koronapandemian puhjettua, mutta niitä on pyritty jatkamaan kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa.

– Vaikka meillä ei ole tieteellistä vahvistusta asialle, uskomme, että meidän potilaitamme auttaa suuresti sukulaisten tapaaminen ja ulos pääseminen. Ja me myös huomaamme sen heistä, ulkoilu toisensa jälkeen, tehohoidon apulaislääkäri Andrea Castellvi kertoi Pascualin rantaretkestä raportoineelle uutistoimisto EFE:lle.

Margarita Pascual kuljetettiin sairaalasta Barcelonetan rannalle Passeig Marítim -rantabulevardin yli.­

Rantaretki oli osa vuonna 2018 sairaalassa käynnistynyttä projektia, jonka tarkoituksena on tehohoidon inhimillistäminen.­

Lääkäreiden mukaan ulkoilun vaikutukset näkyvät positiivisesti tehohoitopotilaiden tilassa, vaikka sen tehosta ei tieteellistä varmuutta olekaan.­