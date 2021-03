NYT: New Yorkin kohukuvernöörin avustajat peukaloivat hoivakotikuolemia käsitellyttä raporttia

Raportti julkaistiin heinäkuussa. New York Timesin mukaan kuvernöörin avustajat poistivat siitä muun muassa luvun covid-19-tautiin kuolleista hoivakotien asukkaista.

Kohuissa rypeneen New Yorkin kuvernöörin Andrew Cuomon avustajat peukaloivat raporttia, jossa olisi paljastunut New Yorkin hoivakodeissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden todellinen määrä, New York Times uutisoi.

Lehden mukaan osavaltion terveysviranomaisten raportti päätyi kuvernöörin avustajille kesäkuussa ennen kuin sen julkaisua. Raportissa käsiteltiin koronavirusepidemian vaikutusta hoivakoteihin. Tuolloin covid-19-tautiin oli kuollut yli 9 000 hoivakotien asukasta.

New York laski tuolloin ainoastaan hoivakodeissa tapahtuneet kuolemat ”hoivakotikuolemiksi” eikä näissä luvuissa huomioitu hoivakotien asukkaita, jotka olivat kuolleet myöhemmin sairaalassa. Näin epidemian vaikutus hoivakoteihin jäi epäselväksi.

New Yorkin osavaltion terveysviranomaiset julkaisivat 33-sivuisen raportin heinäkuussa. Raportissa ei kerrottu kuolleiden hoivakotien asukkaiden tarkkaa määrää.

New York Timesin mukaan kuvernöörin toimisto puuttui tavanomaista hanakammin raportin sisältöön.

Raportin julkaisun jälkeen useat päättäjät alkoivat vaatia kuulemisia ja kaiken hoivakotikuolemiin liittyvän tiedon julkistamista.

New Yorkin osavaltion terveyskomissaari Howard Zucker todisti elokuussa paikallisen kongressin kuulemisessa, että terveysviranomaisilla oli vasta alustavia lukuja eivätkä ne ehtineet valmistua raporttiin.

Cuomo joutui lopulta vastaamaan hoivakotikuolemista nousseisiin kysymyksiin tammikuussa, kun osavaltion oikeusministerin raportissa todettiin, että hoitokotien koronakuolemia oli jopa puolet enemmän kuin mitä kävi virallisista tilastoista ilmi. Liittovaltion syyttäjä Brooklynissä ja liittovaltion poliisi FBI ovat käynnistäneet tutkinnan Cuomon koronatyöryhmän tietojenkäsittelystä koskien hoivakoteja ja vastaavia laitoksia.

Cuomo on puolustanut toimintaansa ja perustellut lukujen pimittämistä sillä, ettei halunnut antaa silloiselle presidentille Donald Trumpille poliittista lyömäasetta.

Kohu ei ole kuitenkaan jäänyt ainoaksi. Yhteensä kolme naista on syyttänyt kuvernööriä seksuaalisesta häirinnästä.

– Ymmärrän nyt, että olen käyttäytynyt tavalla, joka on saanut ihmiset tuntemaan olonsa epämukavaksi. Se ei ollut tarkoituksellista ja pyydän syvästi anteeksi sitä. Minusta tuntuu kauhealta ja suoraan sanottuna olen häpeissäni, eikä tätä ole helppo sanoa, mutta se on totuus, Cuomo sanoi CNN:n mukaan.

Kuvernööri on kuitenkin torjunut erovaatimukset ja vedonnut newyorkilaisiin, jotta nämä odottaisivat osavaltion oikeusministerin raporttia syytöksiin liittyen.