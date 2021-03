Valituille matkustajille avaruuslento on ilmainen.

Japanilainen miljardööri Yusaku Maezawa kutsuu kahdeksan ihmistä seuraukseen avaruusyhtiö SpaceX:n avaruuslennolle kohti kuuta, BBC kertoo. Halukkaat voivat lähettää hänelle hakemuksen.

– Toivon ihmisiä kaikenlaisista taustoista mukaan, Maezwa sanoi Twitterissä julkaistussa videossa, jossa hän myös jakoi linkin hakemukseen.

Mawzwan mukaan hakijoiden on täytettävä ainoastaan kaksi kriteeriä: heidän on edistettävä "mitä tahansa toimintaa", jotta he voivat "auttaa muita ihmisiä ja yhteiskuntaa jollain tavalla". Lisäksi heidän tulee olla valmiita tukemaan muita miehistön jäseniä, joilla on samanlaisia pyrkimyksiä.

Mukaan valituille onnekkaille matka on ilmainen. DearMoon-nimisen avaruuslennon on tarkoitus tapahtua vuonna 2023.

Maezwa oli ensimmäinen yksityisen avaruuslennon ostaja. Lennon kauppahintaa ei ole julkistettu, mutta SpaceX:n perustajan Elon Muskin mukaan kyse oli ”suuresta määrästä rahaa”.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Maezwa tekee näyttäviä mediatempauksia ennen kuulentoaan. Viime vuonna hän julkisti dokumenttisarjan, jonka tarkoituksena oli löytää hänelle uusi tyttöystävä mukaan kuulennolle. Lopulta miljardööri kuitenkin muutti mieltään ja perui ohjelman ”ristiriitaisten” tunteiden seurauksena.

Nyt matkaan onkin mahdollisuus päästä useamman kuin vain yhden seuralaisen.