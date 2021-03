Tällaista on elämä ulkonaliikkumis­kiellon ja tiukkojen rajoitusten kanssa – suomalaiset Laura ja Jasmin kertovat

Saksassa ja Ranskassa on jo voimassa Suomea kovemmat liikkumisrajoitukset. Laura Hirvi ja Jasmin Bergmark kertovat, miten elämä sujuu tiukkojen rajoitusten aikana.

Suomen koronatilanne on heikentynyt niin paljon, että pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus otti harkintaan keinovalikoimaan vakavasti myös ulkonaliikkumiskiellon mahdollisuuden. Valtioneuvosto on jo päättänyt antaa eduskunnalle esityksensä neljän valmiuslain pykälän käyttöönotosta. Käsittelyn on määrä alkaa eduskunnassa maanantaina.

Monilla ulkomailla asuvilla suomalaisilla on kokemuksia ulkonaliikkumis­kiellosta ja muista Suomen toimia tiukemmista koronarajoituksista.

Ilta-Sanomat kysyi vinkkejä ja mietteitä siitä, miten ulkonaliikkumiskiellosta ja kovista rajoituksista voisi selvitä.

Jo toinen sulku menossa

– Saksassa ovat voimassa edelleen ulkona liikkumisen säännöt. Nyt on menossa jo toinen lockdown. Berliinissä esimerkiksi vain työmatkat, lääkärissä käynnit ja muut välttämättömät käynnit ulkona ovat suositeltuja. Ruokakaupat ja apteekit ovat auki. Muut kaupat ja ravintolat ovat olleet tähän asti suljettuja, Suomen Saksan-instituutin johtaja Laura Hirvi Berliinistä kertoo.

Laura Hirvi kertoo, että Berliinissä ulkona saa liikkua saman talouden kesken sekä yhden ulkopuolisen henkilön kanssa.­

Hän kertoo käytännön esimerkkejä siitä, miten ulkona liikkumisen rajoitusten aikana toimitaan. Saksassa ei ole voimassa ulkonaliikkumiskieltoa, vaan tarkkaan ottaen vain ulkona liikkumisen rajoitukset (Ausgangs­beschränkungen).

– Tähän asti ulkona on saanut liikkua saman talouden kesken sekä yhden ulkopuolisen henkilön kanssa. Ruokakaupassa valvotaan sisällä olevien asiakkaiden määrä sen perusteella, montako koria on otettu. Jokaisen ihminen pitää ottaa korin. Kun menen kauppaan 9-vuotiaan lapseni kanssa, meillä pitää olla siis yhteensä kaksi koria, hän sanoo.

– Kaupoissa, julkisen liikenteen välineissä ja vilkasliikenteisillä kaduilla pitää käyttää kasvomaskia ja mieluiten sinistä kirurgista maskia tai FFP 2 -maskia.

Arkeen säännöt vaikuttavat monin tavoin.

– Useimmat ihmiset pysyttelevä sisätiloissa. Tavaroita ja ruokaa tilataan netistä suoraan kotiin . Se näkyy siinä, meidänkin kerrostalomme käytävään tulee varmaan 20 pakettia päivässä.

Sääntöjä myös valvotaan.

– Poliisit käyvät puistoissa tutkimassa, etteivät ihmiset kulje liian lähekkäin. Koulut ovat kiinni ja koululaiset ovat olleet kotona kotiopetuksessa jo melkein kolme kuukautta. 9-vuotias tyttäreni kysyi minulta hiljattain, että äiti muistatko vielä sitä aikaa, kun ei tarvinnut käyttää maskia. Hän haluaisi käyttää maskia sisälläkin, kun se ”lämmittää niin mukavasti”.

Juttelut tuttavien kanssa voi hoitaa netissä tai vain kahdestaan kävelyllä ulkona. Ravintoloissa ei voi siis käydä syömässä.

Kadulle vain hyvästä syystä

– Ulkonaliikkumiskielto alkaa kuudelta illalla ja päättyy kuudelta aamulla. Täällä on myös voimassa maskipakko ulkona, Pariisissa asuva Jasmin Bergmark kertoo.

Hän kertoo, että kaduille ei ole asiaa ilman pätevää syytä, joka tulee osoittaa niin kutsutulla lupalapulla. Kyseessä on sähköinen asiakirja, johon henkilö täyttää matkansa syyn, päivämäärän ja kellonajan. Yhdellä luvalla saa liikkua kerrallaan tunnin ajan.

– Täällä Pariisissa metrot ja ruokakaupat ovat ihan täynnä hieman ennen kuutta.

Jasmin Bergmark kertoo, että Pariisin kaduille ei ole asiaa ilman pätevää syytä.­

– Ravintolat ja ostoskeskukset ovat täällä kiinni, mutta koulut ovat nyt auki, toisin kuin keväällä. Tosin kouluissa toivotaan, että lapset söisivät kotona, mikä ei ole kaikille helppoa järjestää.

Bergmarkin mukaan hallituksen kaikki rajoitustoimet eivät ole sujuneet hyvin.

– Koulujen sulkemisesta tuli keväällä huonoja kokemuksia. Koulut eivät pysyneet järjestämään liveopetusta verkossa, vaan oppiminen jäi vanhempien huoleksi. Pitkään jatkuneet rajoitukset alkavat jo kyllästyttää ihmisiä. Tämä vaikuttaa yleiseen mielialaan. Masennus on tutkitusti lisääntynyt, kun ihmiset ovat vain sisällä kodeissaan, hän sanoo.

– Ihmiset ovat etätöissä kotona ja pitävät yhteyttä muihin pitkillä puheluilla. Kuntosalit ja muut liikuntapaikat ovat kiinni.

Ulkonaliikkumiskiellon alkamisen lähestyminen näkyy ruuhkina.

– Ostoskeskukset ovat myös kiinni. Ruokakaupat ovat myös täynnä ihmisiä ennen kuutta. Sen takia käyn itse lounastauolla kaupassa, Bergmark sanoo.

Maskin käyttö pakollista Ranskassa

Ranskassa koronavirustilanne jatkuu vakavana. Maassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto ilta- ja yöaikaan. Hengityssuojan käyttö on pakollista.

Ranskaan saa matkustaa vapaasti muista EU- ja Schengen-alueen maista. Kaikilta Ranskaan saapuvilta suomalaisilta matkailijoilta vaaditaan todistus negatiivisesta PCR-koronatestistä, joka on suoritettu korkeintaan 72 tuntia ennen lähtöä.

Saksassa tiukat hygieniasäännöt

Saksassa ovat voimassa etäisyys- ja hygieniasäännöt. Kontaktit toisiin ihmisiin suositellaan pidettävän mahdollisimman vähäisinä. Toisiin on pidettävä vähintään 1,5 metrin etäisyys.

Kasvosuojaimien käyttöpakko on koko maassa voimassa julkisessa liikenteessä ja kaupoissa, kauppojen edessä ja pysäköintialueilla sekä silloin, kun minimietäisyyttä ei voida pitää tai kun kohtaamiset kestävät kauan.

Lisäksi suositellaan säännöllistä tuuletusta sekä koronasovelluksen käyttöä. Koko Saksaa koskevat julkisen elämän rajoitukset ovat voimassa 28.3.2021 saakka.