Rokotteet annettiin sen jälkeen, kun eläintarhan gorilloilla oli havaittu koronavirustartuntoja.

Viisi bonoboa ja neljä orankia on saanut kokeellisen koronavirusrokotteen San Diegon eläintarhassa, Yhdysvalloissa. Rokotteet annettiin sen jälkeen, kun eläintarhan gorilloilla oli havaittu koronavirustartuntoja tammikuussa, The Guardian uutisoi.

Eläimet saivat rokotteet tammikuussa ja helmikuussa. Rokotteiden takana on amerikkalainen eläinlääketieteellinen yhtiö Zoetis, joka on kehittänyt kaksi annosta vaativan kokeellisen rokotteen. Rokotetta voitaisiin antaa myös minkeille, kissoille ja koirille, mikäli viranomaiset myöntävät sille käyttöluvan.

Karen-oranki oli ensimmäinen apina, jolle suoritettiin avosydänleikkaus vuonna 1994, sai nyt ensimmäisten apinoiden joukossa koronavirusrokotteen.­

Lääkeyhtiö kertoi anoneensa hätälupaa rokotteelle sen jälkeen, kun kahdeksan gorillaa oli saanut tartunnan. Heidän uskotaan saaneen virus oireettomalta työntekijältä. Gorillat ovat toipumassa viruksesta.

Lääkeyhtiön varapuheenjohtaja Mahesh Kumarin mukaan kokeellinen rokote on samankaltainen kuin ihmisille tarkoitettu Novavaxin rokote, joka on kolmannen vaiheen laajoissa väestötesteissä. Kyseinen rokote on proteiini-adjuvantillinen rokote, jossa rokotteen avulla elimistöön viedään puhdistettuja koronaviruksen osia, jotka tuottavat vasta-ainereaktion.

Kumar kertoi National Geographicille, että Zoetisin rokotteessa elimistöön kuljetetaan synteettisiä piikkiproteiineja, jotka saavat aikaan vasta-ainereaktion. Zoetisin tutkimusten perusteella rokote sai aikaan merkittävän vasta-ainereaktion kissoissa ja koirissa. Lisätutkimuksia vaaditaan kuitenkin sen selvittämiseksi, riittääkö reaktio torjumaan tartunnan.

Tutkijat varoittivat jo viime vuonna, että simpanssit, gorillat ja orangit voisivat kuolla sukupuuttoon pandemian aikana, mikä virus pääsee leviämään niiden parissa.

The Guardianin mukaan Britanniassa ei suunnitella kädellisten rokottamisesta eikä tartuntoja ole havaittu eläintarhoissa.

Virungan kansallispuistossa gorillojen rokottamista pidetään mahdollisena.­

Kongon demokraattisessa tasavallassa sijaitseva Virungan kansallispuisto sulki ovensa turisteilta pandemian alkuvaiheessa. Puistonvartijoiden on muun muassa käytettävä kasvomaskia ja pysyttävä vähintään 10 metrin päässä gorilloista. Siellä puiston noin tuhannen gorillan rokottamista pidetään mahdollisena, mutta prioriteettina on puiston lähistöllä asuvan viiden miljoonan ihmisen rokottaminen.

– Gorillaturismin avaamisessa täytyy muistaa paikallisen väestön tärkeys – noin viisi miljoona ihmistä asuu päivän kävelymatkan päässä puistosta – ja heidän suojelemisensa tartunnalta myös, sillä ketään heistä ei ole vielä rokotettu, puiston edustaja totesi.