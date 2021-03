Brasilian presidentti Bolsonaro käski kansaa lopettamaan ”ruikuttamisen” – koronatilanne pahempi kuin koskaan

Presidentti Jair Bolsonaron sanat nousivat otsikoihin maailmalla sen jälkeen, kun Brasiliassa oli rekisteröity ennätysmäärä koronavirukseen liittyviä kuolemia kahtena päivänä peräkkäin.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on ehtinyt itsekin sairastaa koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin.­

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro käski torstaina kansalaisia lopettamaan ”ruikuttamisen” ja siirtymään elämässä eteenpäin. Bolsonaro lausui otsikoihin maailmalla nousseet sanansa sen jälkeen, kun maassa oli kahtena peräkkäisenä päivänä kuollut ennätysmäärä ihmisiä koronavirukseen liittyen.

Brasiliassa rekisteröitiin viime vuonna koronavirukseen liittyviä kuolemia toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen. Tästä huolimatta presidentti Bolsonaro on toistuvasti vähätellyt viruksen vaikutuksia sekä hyökännyt sen leviämiseen tähtääviä rajoitustoimia vastaan.

Vanderleia dos Reis Brasao, 37, lohdutti tammikuussa manausilaisella hautausmaalla sisarentytärtään Kelvia Andrea Goncalvesia, 16. Tytön äiti Andrea dos Reis Brasao, 39, oli juuri menehtynyt koronatartunnan seurauksena.­

Koronatilanne on tällä hetkellä Brasiliassa pahempi kuin missään vaiheessa pandemiaa, ja maan sairaalajärjestelmän on kerrottu olevan romahduksen partaalla.

– Hössötystä ja ruikutusta on nähty tarpeeksi. Kuinka kauan itkeminen jatkuu? Kuinka kauan vielä aiotte pysyä kotona ja pitää kaiken suljettuna? Kukaan ei enää kykene sietämään sitä. Olemme jälleen pahoillamme kuolemista, mutta tarvitsemme ratkaisun, Bolsonaro sanoi Reutersin mukaan puhuessaan väkijoukolle yleisötapahtumassa.

Torstaina Brasiliassa rekisteröitiin uutistoimiston mukaan 75 102 uutta koronatartuntaa. Kyseessä on korkein tartuntalukema yksittäisenä päivänä sitten heinäkuun sekä myös toiseksi korkein lukema koko kriisin kuluessa.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia rekisteröitiin maassa torstaina 1 699 kappaletta. Edellisenä päivänä kuolemia oli tilastoitu tähän mennessä korkein määrä, 1 910 kappaletta.

Suoja-asuihin pukeutuneet haudankaivajat ahkeroivat Sao Paulossa sijaitsevalla Vila Formosan hautausmaalla viime vuoden toukokuussa.­

Osavaltioiden kuvernöörit ja lääkärit ovat syyttäneet liittovaltion hallintoa koronakriisin huonosta hoidosta. Tilanteen pahenemisen myötä pääkaupunki Brasiliaan sekä maan suurimpaan kaupunkiin Sao Pauloon on määrätty uusia rajoitustoimia.

Myös Rio de Janeiron kaupunki ilmoitti koko kaupunkia koskevasta, öisestä ulkonaliikkumiskiellosta sekä ravintoloiden aukioloaikojen rajoittamisesta.

Liittovaltiota on syytetty myös hitaasta tahdista rokotteiden hankkimisessa sekä jakelussa. Brasilialaisista vain alle 3,5 prosenttia on ehtinyt tähän mennessä saada vähintään yhden koronarokoteannoksen.

Terveysministeriö neuvottelee parhaillaan lisärokotteiden hankkimisesta.

Nainen sai koronarokotteen Rio de Janeirossa tiistaina.­

Terveysviranomaisia huolestuttaa etenkin Amazonin alueelta löydetty uusi virusmuunnos, joka vaikuttaa leviävän entistä vauhdikkaammin sekä sairastuttavan helpommin myös niitä, jotka ovat koronaviruksen jo kertaalleen sairastaneet. BBC:n mukaan Amazonin varianttia pidetään myös suurimpana syynä Brasilian koronatilanteen pahenemiseen.

Myös Britanniasta ja Etelä-Afrikasta alun perin paikannetut virusmuunnokset leviävät Brasiliassa edelleen.

Brasilian terveysviraston Anvisan entisen johtajan Gonzalo Vecina Neton mukaan maassa koetaan parhaillaan epidemian pahinta vaihetta tähän mennessä.

– Mutaatiot ovat tulosta viruksen lisääntyneestä kopioitumisesta. Mitä suurempi on virusten määrä, sitä nopeampaa on leviäminen ja sitä enemmän meillä on mutaatioita, Vecina Neto kertoi Reutersille.

Koronakriisin aikana Bolsonaro on ollut napit vastakkain osavaltioiden kuvernöörien sekä kaupunkien pormestarien kanssa.­

Presidentin puheet saivat raivostuneen vastaanoton muun muassa Sao Paulon kuvernööriltä Joao Dorialta, joka on aiemminkin kritisoinut voimakkaasti Bolsonaron tapaa hoitaa kriisiä.

BBC:n haastattelussa Doria kutsui Bolsonaroa ”hulluksi kaveriksi”. Dorian mukaan presidentti kohdistaa hyökkäyksiään ”kuvernööreihin ja pormestareihin, jotka haluavat ostaa rokotteita ja auttaa maata lopettamaan tämän pandemian”.

– Kuinka voimme kohdata ongelman, kun näemme ihmisten kuolevan joka päivä? Brasilian terveydenhuoltojärjestelmä on romahduksen partaalla, Doria sanoi.

Brasiliassa on tähän mennessä todettu koko pandemian aikana kaikkiaan lähes 11 miljoonaa koronatartuntaa sekä reilut 260 000 niihin liittyvää kuolemaa.