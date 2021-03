Kommentti: Orbán on irti! Euroopan äärilaita voi saada uuden pomon

Unkarin valtiaan puolue jätti EU-parlamenttiryhmän, josta Suomen kokoomuskin sitä savusti. Mutta Viktor Orbánin uudet liikkeet voivat yhä yllättää kaikki, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Suomen kokoomuksen puoluetoimistossa huokaistiin helpotuksesta kovan urakan jälkeen keskiviikkona. Unkarin pääministerin Viktor Orbánin Fidesz-puolue jätti Euroopan kansanpuolueen (EPP) europarlamenttiryhmän.

Kokoomus on jo vuosia ollut kärkijoukoissa vaatimassa Fidezdin erottamista ryhmästä. Vaikkapa Petteri Orpolle kyseessä on henkilökohtainen voitto.

Fidesz tuli keskustaoikeistolaisen EPP:n jäseneksi ajat sitten, kun Orbán vielä vannoi liberalismin nimiin. Sen jälkeen Orbán siirtyi äärioikealle.

Yli kymmenen vuoden ajan hän on toiminut Unkarissa tavalla, jotka rikkovat eurooppalaista demokratiakäsitystä. Fidesz kampanjoi muukalais- ja homokammolla. Sen keinoihin kuuluu vain vähän peitetty juutalaisvastaisuus. Unkarin vapaat tiedotusvälineet on ajettu ahtaalle.

EU on kuitenkin ollut lähes voimaton jäsenmaansa kanssa.

Nyt EPP päätti, että sen parlamenttiryhmästä voidaan erottaa kokonainen parlamenttiryhmä. Se oli Fideszin lähtölaskennan alku. Orban toimi ensin.

Fidesz on yhä EPP:n kattojärjestön jäsen, mutta sen odotetaan lähtevän tai tulevan heitetyksi sieltäkin.

Pelimies vapaana

Fideszin kohtalo EPP:ssa on ollut selvä jo pitkään. Vuonna 2019 puolueen jäsenyys EPP-ryhmässä jäädytettiin. Fideszilla on kuitenkin ollut myös ymmärtäjänsä.

Muun muassa europarlamenttiryhmän johtajan, saksalaisen Manfred Weberin on kuitenkin katsottu suojanneen Fideszia. Lopulta hänenkin oli taivuttava. Weber on ilmoittanut olevansa tilanteessa ”surullinen”.

Orbán tuskin lähti ilman suunnitelmaa. Noustuaan toisen kerran Unkarin pääministeriksi vuonna 2010 hän ollut europolitiikan kieroin kettu. Tai raivoin härkä, miten vain.

Vuoden 2015 pakolais- ja siirtolaisvirrat kulkivat Unkarin kautta. Orbán ja hänen kovaotteiset poliisinsa varmistivat, että sinne jääjiä ei juuri ollut. Pakolaisten tilanne Budapestissä vaikutti siihen, että liittokansleri Angela Merkel päätti avata Saksan rajat.

Orbán otti kaiken irti kovaotteisen maahanmuuton vastustajan maineestaan. Hän elää kriiseistä.

Pandemia oli Orbánille uusi mahdollisuus vahvistaa asemaansa. Juuri ennen sitä, lokakuussa 2019, Fidesz oli kärsinyt hyvin pitkään aikaan ensimmäisen vaalitappionsa, kun opposition ehdokas Gergerly Karácsony valittiin Budapestin pormestariksi.

Orbán otti käyttöön poikkeuslakeja, jotka turvasivat Fideszedin otetta vallankahvassa. Hän on tilannut rokotteita Venäjältä ja Kiinasta, mikä ei sinänsä riko EU:n sääntöjä.

Orbánin viesti unkarilaisille on kuitenkin selvä: hän toimi, kun EU hidasteli.

Perussuomalaisten ryhmään?

Fideszilla on europarlamentissa 12 edustajaa, joiden äänet kelpaisivat muillekin. Politicon mukaan Vaihtoehto Saksalla (AfD) puolueen johtoon kuuluva Jörg Meuthen on jo pyytänyt Fideszia mukaan Identiteetti- ja demokratia (ID) europarlamenttiryhmään. ID edustaa europarlamentin populistista oikeistolaitaa.

AfD on Saksan suurin oppositiopuolue. Pari päivää sitten Saksan tiedusteluelimet saivat oikeuden valvoa sen toimintaa ”epäiltynä ääriryhmänä”. Puolueen piirissä on mm. vähätelty natsien hirmutekoja.

ID:n tunnetuimmat jäsenpuolueet ovat AfD:n ohella ranskalainen RN, entinen Kansallinen rintama ja italialainen Lega.

Parlamenttiryhmän jäseniä ovat myös Suomen perussuomalaiset ja Viron Ekre.

ID luotiin suurin odotuksin viime europarlamenttien alla. Sen jäsenpuolueiden menestys kuitenkin lässähti. Hankkeen tärkein vetäjä oli Italian silloinen sisäministeri Matteo Salvini. Taustalla nähtiin kuitenkin Orbánin kädet.

Fidesz piti kuitenkin parempana jäädä EPP:n, mikä toi puolueelle uskottavuutta. Nytkään se ei suoralta kädeltä vastannut ID-kosintaan myöntävästi.

Uudet metkut

Orbánille oli tappio, että Donald Trump hävisi Yhdysvaltain presidentinvaalit. Miehet jakoivat saman maailmankuvan.

EU:ssa Orbánille myönteiset populistipuolueet eivät ole marssineet valtaan sellaista riemumarssia kuin vielä pari vuotta sitten uumoiltiin. Ne ovat kärsineet tappiota Tallinnasta Roomaan.

Fideszin lähin liittolainen EU:ssa on Puolaa hallitseva Laki- ja oikeuspuolue. Niitä erottaa käsitys Venäjästä. Orbánille Vladimir Putin on lähes esikuva. Puolalaisille Venäjä on ikiaikainen perivihollinen.

EU:ssa kumpikin epädemokraattisuudesta syytetty hallinto on kuitenkin turvannut toistensa selustaa.

Tämä tuskin riittää Orbánille, jolle eristys EU:n länsiosista voi tietää vääjäämätöntä laskua. Fideszillä ei ole aikomustakaan luovuttaa valtaa Unkarissa kellekään muulle, koskaan.

Sen turvaaminen voi ajaa Orbánin yritykseen nousta Euroopan oikean laidan populistien todelliseksi johtajaksi. Intressi EU:n yhtenäisyyden hajottamisessa kävisi yhteen Venäjän kanssa.

Orbán ei aio hävitä peliään.