Angela Merkel esitteli keskiviikkona suunnitelman, jonka mukaan koronarajoituksia puretaan.

Saksa alkaa vähitellen purkaa koronarajoituksia, liittokansleri Angela Merkel kertoi keskiviikkona.

Virusmuunnosten pelätään pahentavan koronatilannetta myös Saksassa, mutta yleinen mielipide tuntuu kääntyneen voimakkaita rajoitustoimia vastaan. Tuoreen kyselyn mukaan enää 35 prosenttia saksalaisista kannattaa voimassa olevaa yhteiskunnan sulkua, ja moni yritys on kuukausia kestäneiden rajoitusten jälkeen hyvin vakavissa vaikeuksissa.

Merkel perustelee rajoitusten purkamista sillä, että rokotukset etenevät ja pian saatavilla olevat pikatestit auttanevat pysäyttämään tartuntaketjuja.

Vaaleihin on aikaa seitsemän kuukautta.

Rajoitusten purulle on kuitenkin ehtonsa.

Kauppoja voidaan avata vain alueilla, joissa uusia tartuntoja syntyy viikossa alle 50 sataatuhatta asukasta kohden. Uutistoimisto AFP:n mukaan Merkel itse olisi halunnut rajaksi 35.

Lukema on liikkunut viime viikkoina koko maassa keskimäärin noin 60 tartunnassa, mutta tilanne vaihtelee voimakkaasti.

Jos viikkoa kohti katsottu ilmaantuvuusluku nousee sataan, painetaan ”hätäjarrua” ja otetaan taas käyttöön rajoituksia.

Liittokansleri korosti viruksen brittimuunnoksen aiheuttaman mahdollisen kolmannen aallon vaaraa. Lähes puolet Saksassa havaituista uusista tartunnoista on brittimuunnoksen aiheuttamia.

Merkel ja 16 osavaltion johtajat esittelivät suunnitelman rajoitusten purkamiseksi keskiviikkona yli yhdeksän tunnin neuvottelujen jälkeen.

Useimmat muut kuin välttämättömät kaupat ovat olleet Saksassa kiinni joulukuun puolivälistä lähtien. Ravintolat, baarit ja urheiluhallit menivät kiinni jo marraskuun alussa.

Monia rajoituksia jatketaan vielä maaliskuun 28. päivään. Rajoituksista luovutaan asteittain.

Liittokansleri Angela Merkel saapui lehdistötilaisuuteen Baijerin ja Berliinin johdon kanssa.­

Rajoitusten purku alkoi tällä viikolla, kun kouluissa palattiin lähiopetukseen suuressa osassa maata.

Tämän viikon maanantaina kampaamot aukesivat taas, ja ensi maanantaina aukeavat muun muassa kirjakaupat ja kukkakaupat koko maassa rajoitetuin asiakasmäärin.

Esimerkiksi kosmetologipalveluissa ja muissa tilanteissa, joissa maskia ei voida käyttää, edellytetään todistusta negatiivisesta testituloksesta.

Tämän jälkeen vähittäiskauppaa, kulttuuria ja urheilua koskevia rajoituksia on tarkoitus purkaa kolmessa vaiheessa.

Ensi maanantaina saksalaiset saavat myös tavata toisiaan taas hieman vapaammin. Tällä hetkellä kukin kotitalous saa tavata yhtä sen ulkopuolista aikuista. Ensi viikosta lähtien kokoontua voi jopa viisi aikuista kahdesta eri kotitaloudesta. Alle 14-vuotiaita lapsia ei lasketa.

Alueilla, joilla tartuntoja syntyy viikossa alle 35 sataatuhatta asukasta kohden, saa tavata kolmen kotitalouden väki eli jopa kymmenen aikuista.

Rokotusten odotetaan saavan vauhtia, kun AstraZenecan rokotetta aletaan antaa myös yli 65-vuotiaille.

Saksa linjasi tammikuussa, ettei rokotetta suositella yli 65-vuotiaille, koska maan viranomaisten mukaan rokotteen tehosta ei ollut tarpeeksi todisteita. Merkelin mukaan uudet tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että rokote on kyllin tehokas myös heille. Siksi Saksa kumosi torstaina aiemman suosituksensa ja päätti alkaa rokottaa AstraZenecan rokotteella myös 65 vuotta täyttäneitä.

Epäröinti on heikentänyt AstraZenecan rokotteen luotettavuutta saksalaisten silmissä. AFP:n mukaan jotkut rokotejärjestyksen kärjessä olleet ovat pitäneet sitä vähemmän tehokkaana kuin Modernan tai Biontech-Pfizerin rokotteita ja jättäneet rokotteensa siksi ottamatta. Uutistoimiston mukaan rokotetta on siksi jäänyt antamatta satoja tuhansia annoksia, jotka odottavat ottajaansa avaamattomissa pakkauksissa.

Saksalaisten kasvokkaiset tapaamiset on rajattu viime viikoina vähiin.­

Rokotustahdin odotetaan piristyvän myös siksi, että rokotteita aletaan huhtikuun alkupuolella antaa myös muualla kuin erityisissä rokotuskeskuksissa, esimerkiksi yksityisillä terveysasemilla.

Koronan jo sairastaneille aiotaan Saksassa antaa yksi annos AstraZenecan rokotetta kuuden kuukauden kuluttua diagnoosista. Ajatuksena on, että näin rokotetta riittää useammalle.

Tähän mennessä ainakin yhden rokoteannoksen on saanut 5,5 prosenttia saksalaisista.

Financial Timesin mukaan rokotuksia on hidastanut osaltaan se, että niitä on varastoitu toisiksi annoksiksi. Lisäksi hankaluuksia aiheuttaa se, että rokotusajan varaamiseksi luotu järjestelmä on monimutkaisuudessaan käyttäjälle erittäin hankala. Iäkkäät ovat paikoin joutuneet odottamaan puhelimessa tunteja saadakseen ajan.

Viruksen leviämistä pyritään estämään myös pikatesteillä.

Kaikille saksalaisille luvataan yksi ilmainen pikatesti viikossa. Koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa ja lapsia testataan heitäkin säännöllisesti.

Edullisia pikatestejä on luvattu apteekkeihin jo lähipäivinä.

Rajoitukset rajoilla pysyvät voimassa.

EU-komissio, Itävalta ja Tshekki ovat vaatineet Saksaa ja viittä muuta EU-maata purkamaan rajaliikenteen yksipuolisia rajoituksia. Saksa ilmoitti kuitenkin maanantaina, että rajoitukset pysyvät voimassa. Reutersin mukaan Saksa ilmoitti, että terveyden suojelemiseksi rajoitusten täytyy pysyä voimassa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Saksassa yli 71 000 ihmistä.