Ruotsin veitsihyökkääjää epäillään seitsemästä murhan yrityksestä – tämä 22-vuotiaasta miehestä tiedetään

Ruotsalaislehtien mukaan mies on kotoisin Afganistanista ja hän saapui 17-vuotiaana Ruotsiin.

Ruotsissa esitetään 22-vuotiasta miestä vangittavaksi Vetlandan veitsihyökkäyksestä, Aftonbladet uutisoi. Tiistaisessa hyökkäyksessä haavoittui seitsemän ihmistä, joista viisi oli torstaina teho-osastolla.

Tekoa tutkitaan seitsemän murhan yrityksenä.

Aftonbladetin ja Dagens Nyheterin mukaan mies oli tullut Afganistanista Ruotsiin ja hakenut oleskelulupaa vuonna 2016, ollessaan 17-vuotias. Oleskelulupa myönnettiin vuonna 2017 ja sitä pidennettiin seuraavana vuonna.

Mies haki oleskeluluvalleen jatkoa syyskuussa 2020. Asian käsittely on yhä kesken.

DN:n lähteiden mukaan miehellä oli ollut ”vaikea elämä” eikä hän osannut juurikaan ruotsia eikä puhunut ollenkaan englantia. Hän sai sosiaalitoimelta apua silloin tällöin, samoin kuin naapureilta.

Aftonbladetin mukaan miehellä on kaksi rikostuomiota huumeisiin liittyen.

Mies on kuulusteluissa kertonut ottaneensa aiemmin lääkkeitä psyykkisiin vaivoihin. Miehen mukaan kyse oli rauhoittavista.

Miehen Afganistanissa asuva isoveli kertoi DN:n haastattelussa, ettei pikkuveli ollut kiinnostunut ääri-ideologioista. Hänen mukaansa perheen vanhemmat ovat kuolleet ja Afganistanissa elävät sukulaiset ovat köyhiä ja elävät kaikessa rauhassa.

– Uskon, ettei hän vain jaksanut, kyse on varmasti ollut hänen psyykkisestä terveydestään. Hän ei vain jaksa välillä. Uskon, että vaikutusta on ollut hänen nyrkkeilyssä saamilla iskuilla. Hän on voinut välillä huonosti psyykkisesti, sen olen huomannut.

Veli kertoi, että kaikki vaikutti olevan hyvin parin viikon takaisen puhelun perusteella.

Miehen kerrotaan olleen vuonna 2016 valmistavalla luokalla ja seuraavana vuonna hän siirtyi lukioon. Miehellä oli tosin paljon poissaoloja vuosina 2017 ja 2018. Isoveljen mukaan pikkuveli oli kertonut, että koulussa oli vaikeaa.

Veitsihyökkäyksestä epäilty mies on sairaalahoidossa, sillä poliisi ampui häntä kiinnioton yhteydessä jalkaan. Miestä on päästy puhuttamaan ja hänelle on kerrottu, mistä rikoksesta häntä epäillään.

Toistaiseksi teolla ei vaikuta olevan ideologista motiivia. Motiivia selvitellään kuitenkin vielä.