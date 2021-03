Taistelu rokotteista kiihtyy – Italia esti rokotelastin lähettämisen Australiaan

CNN:n mukaan Euroopan komissio on hyväksynyt toimenpiteen.

Italia on torstaina vedonnut Euroopan unionin toimivaltaan estääkseen 250 000 AstraZenecan koronarokoteannoksen viemisen Australiaan.

EU:ssa on käytössä järjestelmä, jossa jäsenmailla on tietyissä tapauksissa mahdollisuus estää koronarokotteiden vienti EU:n ulkopuolisiin maihin. CNN kertoo, että Italian toimi oli ensimmäinen kerta, kun kyseistä järjestelmää on käytetty.

Komission tammikuussa julkaiseman tiedotteen mukaan rajoitustoimi on otettu käyttöön EU:n ulkopuolisen rokoteviennin läpinäkyvyydessä havaittujen puutteiden vuoksi.

AP:n mukaan unionissa on ollut huolta siitä, että AstraZenecan lupaamia rokoteannoksia voitaisiin ohjata toisaalle, ja rajoitustoimilla pyritään lieventämään muun muassa näitä huolia.

Maailman terveysjärjestö WHO on aiemmin kritisoinut EU:n kyseistä vientisäännöstä. Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus ja muut järjestön virkamiehet ovat varoittaneet, että häiriöt rokotejakelussa voivat heijastella ympäri maailman.

Tammikuussa Euroopan unioni ajautui AstraZenecan kanssa kiistaan rokotteista, kun yhtiön rokotearvio romahti.

WHO:n tilastojen mukaan EU:n alueella on tähän mennessä saanut ensimmäisen rokoteannoksen vain 5,5 prosenttia alueen väestöstä.