Tällainen on Aleksei Navalnyin pahamaineinen ”murtamisleiri” – uudet vangit otetaan vastaan julmalla rituaalilla

Pokrovin entisten vankien mukaan oppositiojohtaja joutuu vankilassa henkisen kidutuksen alle, kunnes lopulta murtuu.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi kärsii 2,5 vuoden mittaista tuomiotaan tiukasta kuristaan tunnetulla rangaistusleirillä numero 2 Pokrovissa Vladimirin alueelle noin 110 kilometriä itään Moskovasta.

Navalnyin arvellaan joutuvan ”murtamisleiriksi” kutsutussa Pokrovissa psykologisen kidutuksen kohteeksi, kertovat leirin entiset vangit.

– Kukaan ei hakkaa tai kiduta häntä. Mutta he murtavat hänet psyykkisesti, sanoi kaksi vuotta Pokrovissa istunut Vladimir Pereverzin ABC Newsille.

Entisten vankien mukaan leirillä on erittäin kova kuri.

– Leirin hallinto määrittää siellä vangin jokaisen liikkeen, kuvaili leirin ex-vanki Konstantin Kotov AFP:lle.

Kahden vuoden vankeustuomion mielenosoituskiellon rikkomisesta saaneen Kotovin mukaan vangeilla ei ole käytännössä juuri yhtään omaa rauhaa ja heidät eristetään täysin ulkopuolisesta maailmasta tarkoituksena ”pitää heidät paineen alla ja saada lopulta murtumaan”.

Leirillä numero 2 on yhteensä 794 vankipaikkaa ja sitä pidetään jonkinlaisena mallileirinä.

– Sitä kutsutaan mallileiriksi, mutta maine ei ole ainakaan tulosta ihmisten inhimillisestä kohtelusta, Kotov toteaa sarkastisesti.

Oppositiojohtaja Aleksi Navalnyi sai 2,5 vuoden vankeusrangaistuksen.­

Pokrovin vangeista suurin osa on tuomittu huume- tai omaisuusrikoksista, mutta silloin tällöin sinne sijoitetaan julkisuudesta tunnettuja poliittisia vankeja, kuten Kotov ja Pereverzin.

– Eri puolilla Venäjää vankiloilla istuneet vangit sanoivat minulle Pokrovin olevan pahin paikka, minkä ovat nähneet. Siellä oli kuin kovimmille rikollisille tarkoitetussa tiukan turvallisuustason vankilassa, kuvaili Kotov Moscow Timesille.

Leirin metallisen harmaat rakennukset siintävät harmaan aidan ja piikkilangan takaa. Sataa metriä lähemmäs ei vartija päästänyt paikalla hiljattain käynyttä AFP:n toimittajaa.

Vankilan muurien sisällä sijaitsee myös ortodoksinen kirkko.­

Pokrovin leirillä on tehty remonttia vuonna 1994. Leirillä on ortodoksinen kirkko, joka on niin ikään remontoitu.

– Ulkopuolelta se näyttää samalta kuin muutkin vankileirit, kertoo vankien oikeusjärjestön lakimies Pjotr Kurjanov ABC Nwesille.

– Mutta muurin sisällä vallitse leirin hallinnon ylläpitämä sietämätön painostus, jonka alla vankien on elettävä päivästä, kuukaudesta ja vuodesta toiseen.

Uudet vangit otetaan tavallisesti vastaan julmalla rituaalilla, jossa vartijat ja näiden luottovangit hakkaavat tulijoita.

Useimmissa Venäjän vankileireissä vangit hoitavat kurinpidon omilla ”rosvojen laeillaan” vartijoiden hyväksymänä, mutta Pokrov on niin sanottua ”punaista aluetta”, jossa kaikki on tiukasti vankilan hallinnon käsissä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei vangeilla ole tahoa, minkä puoleen kääntyä jos tulee kohdelluksi kaltoin.

– Eikä Pokrov ole edes punaista, vaan purppuranpunaista aluetta, huomautti leirillä tuomiotaan kärsinyt kansalaisoikeusaktivisti Dmitri Demushkin.

Vankilassa lähes jokainen hetki on tarkkaan käskytetty. Vartijat pakottavat vankeja myös toistamaan tarkoituksettomia käskyjä kuten hokemaan omaa nimeä ja rikoksiaan tai seisomaan tuntikausia pää alas taivutettuja, kuvaili Demushkin Venäjän medialle.

– Edes kärpäset eivät lennä siellä ilman lupaa, totesi Demushkin Moskovan kaiku -radiokanavalle.

Seitsemän vuoden tuomion Venäjän vankileirin saaristossa kärsinyt öljy-yhtiö Jukosin entinen johtaja Vladimir Pereverzin kuvailee SkyNewsille Pokrovin leirin olosuhteita ”hirvittäviksi”.

– Ikkunat ovat surkeassa kunnossa, lunta tunkeutuu huoneisiin. Tästä kokemuksesta on tosin aikaa, mutta vaikka paikkoja olisi korjailtu, ei se tarkoita, että elämä siellä olisi helpompaa.

Konstantin Kotovin mukaan vankilan elämä on loputtomien rutiinien noudattamista, säälimätöntä valvontaa ja psyykkistä kidutusta. Etenkin eristysselliin joutuminen on ankara kokemus.

– Koko ajan uhataan passittaa takaisin eristykseen, jos ei tottele käskyjä. Muiden kanssa puhuminen on kiellettyä ja kieltoa valvovat erilliset vartijat. Kirjeitä ei saa vastaanottaa eikä olla yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan.

Vartijoiden puhuttelu väärin sanoin tai jopa sängyn huono petaus voi riittää syyksi eristysselliin heittämiseen.

Syömiseen annetaan aikaa kuudesta seitsemään minuuttia. Lyhyetkin matkat parakista kanttiiniin kuljetaan kyykyssä juosten vartijoiden huutaessa vieressä.

Kotovin mukaan sukulaisvierailut on sallittu kerran kahdessa kuukaudessa kestäen enimmillään neljän tunnin ajan.

Rangaistusleiri 2:n yhdeksi erikoisuuksista mainitaan sen nykyaikainen tapaamistila, jossa vangit saavat oleskella esimerkiksi aviopuolisonsa ja lastensa kanssa jopa kolmen päivän ajan perhetapaamisessa. Kotovin mukaan sellaiseen ei hänen aikanaan annettu lupaa kenellekään.

Kotovin mielestä sosiaalinen eristäminen oli hänelle ankarin koettelemus.

– Muiden vankien ei sallittu puhua minulle, jotta olosuhteeni olisivat vielä vaikeammat. Ensin yritin kysellä heiltä, mutta he eivät vastanneet. Luulin heidän olevan huonolla tuulella, mutta sitten eräs vartijoista antoi ymmärtää, että vankeja oli erikseen käsketty olemaan puhumatta minulle.

– Luulisin, että Navalnyi tulee saamaan saman kohtelun.

Pereverzin kertoo kokeneensa painostuksen niin ahdistavana, että oli jopa viillellyt partaveitsellä vatsaansa, jotta vartijat siirtäisivät hänet toiseen parakkiin.

– Siinä leirissä ei ole mitään hyvää. Siellä tuntee itsensä täysin avuttomaksi.

Pokrovin harmaamuurinen vankila.­

Venäjän vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja Alexander Kalashnikov totesi viime viikolla valtiolliselle TASS-uutistoimistolle ettei vankeusaika muodosta mitään uhka Navalnyille, jolle kuulemma on tarjolla töitä vankilassa esimerkiksi kokkina, kirjastonhoitajana tai koronamaskien neulojana.