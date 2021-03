Suomalaisten suosikkikohteen kiiltävän pinnan alla on hirmuvalta – ”Ihmisten pitäisi nähdä leuhkan julkisivun taakse”

Dubain prinsessa Latifan sieppauksesta on kulunut tasan kolme vuotta. Dubain luksuspilvenpiirtäjien varjossa piilottelee ihmisoikeuksia riistävä hallinto.

Maaliskuun 4. päivänä 2018 huvijahti Nostromo oli lähestymässä Intian rannikolla sijaitsevaa Goaa. Aluksella oli kuusi henkilöä: kolme filippiiniläistä miehistön jäsentä, ranskalaisamerikkalainen ex-vakooja Hérve Jaubert, suomalainen Tiina Jauhiainen sekä sen tärkein matkustaja, Dubain prinsessa Sheikha Latifa.

Pian auringonlaskun jälkeen jahtia lähestyi kaksi pikavenettä, joiden kyydissä oli Intian merivoimien kommandoja. Sotilaat nousivat jahtiin ja lannistivat siellä olleet tyrmäys- ja savukranaateilla. Kaikki laitettiin käsirautoihin.

Heti perään jahdille saapui helikopterin kyydissä Arabiemiraattien erikoisjoukkoja. Latifa taisteli veneelle tunkeutuneita sotilaita vastaan kunnes menetti tajuntansa ja hänet kannettiin yksityiskoneeseen. Hän sanoo heränneensä vasta, kun kone laskeutui Dubaihin.

Jauhiainen vapautettiin myöhemmin eikä hän kuullut pitkään aikaan mitään Latifasta. Kunnes tänä vuonna helmikuun puolivälissä 35-vuotiaan Latifan kasvot ilmaantuivat jälleen maailman uutisiin.

Hän oli onnistunut nauhoittamaan Jauhiaisen toimimalla matkapuhelimella videoviestin, jolla väittää olevansa isänsä, Dubain hallitsijan sheikki Mohammed bin Rashid al-Maktoumin ”panttivankina”.

Latifan ystävät päättivät julkistaa prinsessan videot, koska ovat huolissaan hänen turvallisuudestaan ja vetoavat YK:n puuttuvan asiaan.

Pian tämän jälkeen YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto otti Latifan tapauksen esille Arabiemiraattien Geneven-lähetystön kanssa, Reuters uutisoi. YK on pyytänyt lisätietoja prinsessan tilanteesta ja todisteita siitä, että hän on elossa.

Dubai on pitkään ollut suomalaisturistien suosima lomakohde. Huikeiden pilvenpiirtäjien ja luksusostoskeskusten lisäksi turisteja hemmotellaan hiekkarannoilla ja ylellisillä hotelleilla.

Prinsessa Latifa pyrki pakoon Dubaista kolme vuotta sitten.­

Niiden takana piilottelee kuitenkin toinen todellisuus. Esimerkiksi Human Rights Watchin mukaan Arabiemiraateissa rikotaan räikeästi ihmisoikeuksia. Tasa-arvo on edelleen kaukana, ja lisäksi Arabiemiraatit on saanut runsaasti kritiikkiä vierastyöläisten heikosta asemasta ja sananvapauden rajoittamisesta. Vierastyöläisiä on peräti noin 80 prosenttia maan väestöstä

Latifaa auttanut Tiina Jauhiainen asui Dubaissa 17 vuoden ajan ja kuvaili Suomen Amnestylle, kuinka uusi kotimaa pikku hiljaa muuttui. Aiemmin Jauhiainen saattoi mennä iltaisin rannalle ystäviensä kanssa, sytyttää nuotion ja nauttia muutaman oluen. Nyt Dubaissa voi joutua ongelmiin esimerkiksi julkisten hellyydenosoitusten vuoksi.

– Niiden vuosien aikana tapahtui ihan älytön muutos. Nykyään on vain sääntöjä sääntöjen perään, ei siellä oikein uskalla tehdä mitään. Dubaissa saattaa joutua vaikeuksiin ihan mistä vaan, vaikka Facebook-julkaisuista, Jauhiainen sanoi 2019.

Jauhiainen johtaa nyt Latifan kohtalon selvittämistä ajavaa FreeLatifa-kampanjaa, joka on muun muassa pyytänyt YK:ta asettamaan painetta Arabiemiraateille.

– Ihmisten pitäisi nähdä leuhkan julkisivun, hienojen hotellien ja ostoskeskusten taakse. Heidän pitäisi ymmärtää, että siellä (Arabiemiraateissa) on monenlaisia ihmisoikeusongelmia, alkaen siitä, että naisia kohdellaan siellä ali-ihmisinä, Jauhiainen totesi BBC:lle.

Välttämättä kaikki suomalaisturistit eivät ymmärrä, että paikalliset tiukat lait koskevat myös heitä.

Julkisuudessa on kerrottu useista tapauksista, joissa turistit ovat joutuneet pidätetyiksi kesken lomamatkansa. Esimerkiksi 2017 brittinainen pidätettiin ja tuomittiin vuodeksi vankeuteen seksistä miehen kanssa, koska he eivät olleet naimisissa.

Lisäksi esimerkiksi raiskauksen uhreiksi joutuneet naiset voivat joutua oikeuden eteen syytettyinä esiaviollisesta seksistä. BBC selvitti 2015, että joka vuosi Arabiemiraateissa tuomittiin satoja raiskattuja naisia vankeuteen kyseisen lain vuoksi. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ulkomaiset vierastyöläiset, jotka työskentelevät palvelijoina.

Burj Al Arab -hotelli Dubaissa.­

Samaa liittovaltion rikoslain pykälää on käytetty myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suhteiden tuomitsemiseksi. Dubaissa on käytössä myös rikoslaki, jossa seksin harrastamisesta samaa sukupuolta olevan kanssa voi saada jopa 10 vuoden vankeusrangaistuksen, Human Rights Watchin raportissa todetaan.

Dubain hallitsija, sheikki Mohammed syntyi vuonna 1949 Shindaghassa ja oli isänsä kolmas poika. Isä, sheikki Rashid al-Maktoum hallitsi Dubaita 32 vuotta, vuodesta 1958.

Sheikki on opiskellut Cambridgen yliopistossa Britanniassa englantia ja osallistunut brittiarmeijan kadettikurssille.

Kun Yhdistyneet arabiemiirikunnat itsenäistyi Britanniasta vuonna 1971, sheikki Mohammedista tuli puolustusministeri. Hän pitää virkaa hallussaan edelleen.

Dubain johtajaksi sheikki nousi vuonna 2006, kun hänen vanhempi veljensä kuoli. Sheikki toimii myös Arabiemiirikuntien pääministerinä ja varapresidenttinä.

Sheikin henkilökohtaisen omaisuuden arvoksi lasketaan 17 miljardia euroa.

Hän on valtakaudellaan panostanut suuresti Dubain kehittämiseen ja modernisointiin. Muun muassa maailman korkein rakennus, Burj Khalifa, valmistui sheikin johdolla.

Dubaista on tullut suosittu lomakohde, jossa sijaitsevat eräät maailman hienoimmista hotelleista. Dubai on ottanut vastaan turisteja myös koronaviruspandemian aikana.

Sheikin perustama Dubain Emirates-lentoyhtiö on menestynyt. Yhtiö on useiden maailman tunnetuimpien jalkapallojoukkueiden, kuten Real Madridin, Arsenalin ja Paris Saint-Germainin pääsponsori.

Talouden lisäksi on panostettu koulutukseen sekä kansainvälisiin tapahtumiin. Sheikin intohimo on hevosurheilu. Hän on yksi maailman johtavista kilpahevosten omistajista.

– Sheikki janoaa läntistä arvostusta ja kaikkea sen mukana tulevaa. Dubain kohtalo riippuu siitä. Mutta hän myös vaatii tiettyä säädyllisyyttä ja edellyttää sitä lähipiiriltään. Hänen asemansa kotimaassa edellyttää tätä, kommentoi New York Post.

Dubain uudistajana pidetty sheikki Mohammed on usein julkisesti puhunut sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta. Arabiemiraateissa naiset saavat ajaa autoa, äänestää, tehdä töitä ja omistaa ja periä omaisuutta. Käytännössä tasa-arvoon on vielä pitkä matka, järjestöt sanovat.

Prinsessa Latifan tapaus on mustannut sheikki Mohammedin mainetta uudistusmielisenä johtajana – etenkin, kun kyse ei ole ainutlaatuisesta tapauksesta.

Sheikillä on arviolta 30 lasta useiden vaimojen kanssa. Brittituomioistuimen mukaan sheikki pitää vankeudessa Latifan lisäksi myös tämän isosiskoa Shamsaa, joka yritti paeta vuonna 2000. Shamsa al-Maktoumia ei tämän jälkeen ole nähty julkisuudessa.

Sheikin ex-vaimo Haya bint al-Hussein pakeni Dubaista kahden lapsensa kanssa Lontooseen vuonna 2019. Sheikki yritti oikeusprosessin avulla saada lapsensa takaisin Dubaihin. Haya puolestaan vaati lapsilleen suojaa pakkoavioliitolta ja itselleen suojaa ex-aviomiehensä ahdisteluilta.

Dubain hallitsija sheikki Mohammed bin Rashid al-Maktoum.­

Tuomari totesi sheikin pitäneen yllä entiseen puolisoonsa kohdistunutta häirintä- ja painostuskampanjaa. Prinsessan mukaan sheikin alaiset olivat painostaneet häntä muun muassa asettamalla ladatun pistoolin kahdesti hänen tyynylleen sekä uhkauksella lennättää hänet helikopterilla pahamaineiseen aavikkovankilaan.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan huolimatta naisten saamista vapauksista, tasa-arvosta sukupuolten välillä ei voida puhua.

Maailman talousfoorumin raportin mukaan Arabiemiraatit sijoittuu Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella toiseksi sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Kuitenkin kansainvälisesti Arabiemiraatit on vasta sijalla 120, kun koko listalla on 153 maata, BBC kertoo.

Amnestyn mukaan naiset kohtaavat edelleen syrjintää lain edessä ja arkielämässä eikä Arabiemiiraatin hallinto suojele riittävästi naisia seksuaaliselta väkivallalta ja kotiväkivallalta.

Myös Human Rights Watchin tuoreimman raportin mukaan laissa on uudistuksista huolimatta edelleen naisia syrjiviä kohtia. Esimerkiksi miehet voivat yksipuolisesti erota vaimostaan, mutta naisten on haettava avioeroa tuomioistuimelta. Nainen voi menettää myös oikeuden ylläpitoon, jos hän esimerkiksi kieltäytyy seksistä aviomiehensä kanssa ilman laillista syytä.

Vierastyöntekijät, jotka tulevat raskaiksi avioliiton ulkopuolella, joutuvat suorittamaan jopa vuoden vankeusrangaistuksen ennen kuin pääsevät lähtemään kotimaahansa.

– Dubai hyötyy sortavasta naapurustosta ja voi esiintyä itse liberalismin linnakkeena, mutta hohtavien kulissien takana on rumempi todellisuus, jossa kriitikoita vangitaan ja Dubain hallitsija telkeää lukkojen taakse tyttärensä, joka halusi paeta hänen peukalonsa alta, totesi Human Rights Watchin johtaja Kenneth Roth Deutsche Wellen haastattelussa.