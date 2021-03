Ruotsin veitsihyökkäyksen seitsemästä uhrista viisi on tehohoidossa – teosta epäillään 22-vuotiasta miestä

Etelä-Ruotsissa Vetlandassa keskiviikkona tehdyssä veitsihyökkäyksessä haavoittuneet olivat miehiä ja syntyneet vuosina 1945–1985. Seitsemästä haavoittuneesta viisi oli tehohoidossa torstaina, mutta kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia, kertoivat viranomaiset.

Poliisin mukaan teosta epäillään Vetlandassa asuvaa 22-vuotiasta miestä, joka on alun perin lähtöisin Afganistanista. Hyökkäyksessä hän käytti veistä.

Kiinnioton yhteydessä poliisi ampui epäiltyä jalkaan, kertoi poliisin edustaja Carina Lennquist tiedotustilaisuudessa.

Myös epäilty on sairaalahoidossa, ja häntä on poliisin mukaan puhutettu ensimmäisen kerran. Miehelle on kerrottu, mistä rikoksesta häntä epäillään.

Veitsihyökkäystä ei tutkita terroritekona vaan seitsemänä murhan yrityksenä, kertoi syyttäjä. Epäillyn motiiveja selvitellään kuitenkin yhä.