Asiantuntijoiden mukaan järistyksen todennäköinen syy on magman nouseminen ylös kohti maan pintaa.

Poliisit sulkivat keskiviikkona tien lähellä Euraasian ja Pohjois-Amerikan mannerlaattojen erkanemissaumaa, lähellä Grindavikin kaupunkia, jossa valtaosa maanjäristyksistä on tuntunut.­

Islannissa on viikon aikana laskettu noin 17 000 maanjäristystä, mikä on poikkeuksellisen paljon, CNN uutisoi. Järistyksiä on havaittu Reykjanesin niemimaalla Lounais-Islannissa.

Suurin maanjäristys tapahtui 24. helmikuuta. Tuolloin järistyksen voimakkuudeksi mitattiin 5,6 magnitudia Richterin asteikolla. Yli viiden magnitudin järistykset iskivät myös 27. helmikuuta ja 1. maaliskuuta.

Islannin ilmatieteenlaitoksella on tällä hetkellä voimassa varoitukset maanjäristyksistä. Ihmisiä kehotetaan välttämään liikkumista jyrkillä rinteillä, joissa kiviä voi pudota päälle ja maanvyörymien riski on suurempi.

Paikallisviranomaiset ovat varoittaneet tulivuorenpurkauksen olevan mahdollinen. Ilmatieteenlaitos on nostanut tulivuorenpurkauksen mahdollisuuden kolmanneksi korkeimmalle tasolle: tämän jälkeiset tasot ovat pian tapahtuva ja käynnissä oleva purkaus.

– On hyvin tavatonta tuntea maan järisevän 24 tuntia vuorokaudessa koko viikon. Se saa ihmisen tuntemaan itsensä hyvin pieneksi ja voimattomaksi luontoa vastaan, Reykjavikissa asuva Auður Alfa Ólafsdóttir kertoi.

Grindavikissa järistyksiä on tunnettu jo vuoden. Nyt maa järähtelee kuitenkin aiempaa tiheämmin.

– En ole koskaan kokenut mitään tällaista, kertoi Páll Valur Björnsson.

Islanti sijaitsee kahden mannerlaatan saumakohdassa. Pohjois-Amerikan ja Euraasian väliset mannerlaatat liikkuvat toisistaan pois päin, jolloin merenpohjassa laattojen välistä nousee magmaa.

Asiantuntijoiden mukaan järistysten syynä todennäköisesti on magman tunkeutuminen lähemmäs maanpintaa. Koska alueella sijaitsee useita tulivuoria, paikalliset viranomaiset ovat varoittaneet tulivuorenpurkauksen mahdollisuudesta.

Asiantuntijoiden mukaan mahdollinen tulivuorenpurkaus ei uhkaa asutettuja alueita, englanninkielinen Icelandic Review kertoo. Lisäksi ei ole viitteitä siitä, että mahdollinen tulivuorenpurkaus tai aiheuttaisi tuhkapilveä, joka häiritsisi lentoliikennettä.

Toistaiseksi järistykset ovat aiheuttaneet vain lieviä vahinkoja kuten halkeamia teissä ja kivivyöryjä.