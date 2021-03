Kaduilla puhkesi karmea väkivalta Myanmarissa

Kyal Sinia, 19, muistettiin torstaina Mandalayssa. Mielenosoituksissa on kuollut jo ainakin 54 ihmistä.

Myanmarissa mielenosoittajat palasivat kaduille protestoimaan sotilasvallankaappausta vastaan mielenosoitusten verisimmän päivän jälkeen.

Yangonissa kuvatulla videolla näkyy, kuinka poliisi käyttää kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan, ja protestoijien ihosta poimitaan pinseteillä kumiluoteja. Toisella videolla näkyy turvallisuusjoukkoja ja asuinalueella kuuluu ammuskelua.

Mielenosoittajat pakenivat kyynelkaasua Yangonissa torstaina.­

Torstaina myös muistettiin keskiviikkona mielenosoituksessa kuollutta 19-vuotiasta nuorta naista Kyal Sinia, joka tunnettiin myös nimellä Angel, BBC kertoo. Kyal Sin kuvattiin protesteissa t-paidassa, jossa luki suomeksi käännettynä ”kaikki tulee olemaan ok”.

Kyal Sin, vasemmalla, kuvattuna Mandalayssa mielenosoituksessa hieman ennen kuolemaansa.­

Nuori nainen oli tietoinen mielenosoituksiin liittyvästä riskistä ja oli kirjoittanut veriryhmänsä Facebookiin ja pyytänyt, että hänen elimensä lahjoitetaan, jos hän kuolee protestissa. Hän kuoli, kun häntä ammuttiin päähän.

Ihmiset osallistuivat Kyal Sinin hautajaiskulkueeseen Mandalayssa torstaina.­

Mielenosoitusten toistaiseksi verisin päivä nähtiin keskiviikkona, kun 38 ihmistä sai surmansa. Yhteensä mielenosoituksissa on kuollut ainakin 54 ja 1 700 ihmistä on pidätetty, Reuters kertoo.

Monywassa keskiviikkona kuvatulla dronevideolla näkyy, kuinka väkijoukko pakenee poliiseja. Jäljelle jäävät ainoastaan kuolleiden mielenosoittajien ruumiit, jotka poliisi raahaa kuorma-auton kyytiin.

Myanmarilaisia sotilaita lähellä kongressirakennusta Naypyidawssa.­

Armeija kaappasi vallan 1. helmikuuta julistamalla Myanmariin vuoden kestävän poikkeustilan. Armeija perusteli poikkeustilaa säännönvastaisuuksista marraskuun vaaleissa. Useita Myanmarin demokraattisesti valittuja johtajia on pidätetty.

Useat maat ovat tuominneet armeijan ja Myanmaria hallitsevan sotilasjuntan toimet ja uhanneet pakotteilla.

Poliisi ampui kyynelkaasua mielenosoittajia päin Mandalayssa keskiviikkona. Poliisin ja armeijan kerrottiin ampuneen myös kovilla luodeilla.­

Kymmenettuhannet ihmiset ovat protestoineet kaduilla sotilasjunttaa vastaan. Armeija ja poliisi on vastannut mielenosoituksiin yhä väkivaltaisemmin.

Esimerkiksi videopalvelu TikTokissa on julkaistu kymmeniä videoita, joissa univormuihin pukeutuneet miehet, joskus aseita kantaen, uhkaavat haavoittaa mielenosoittajia. Digioikeuksia valvovan ryhmän Myanmar ICT for Developmentin (MIDO) mukaan se on löytänyt jopa 800 armeijalle tukea osoittavaa videoita, joissa uhataan mielenosoittajia.