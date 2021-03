Times: Peräaukosta otettavat koronatestit määrättiin Kiinassa pakollisiksi lähes kaikille maahan saapuville

Japani on vaatinut peräaukon kautta tehtävien koronatestien lopettamista Kiinaan tullessa. Niitä on tehty ilmeisesti myös yhdysvaltalaisille diplomaateille.

Jotkut Kiinaan matkustavat ulkomaalaiset ovat viime aikoina joutuneet koronatesteihin, joita on kuvailtu nöyryyttäviksi ja jopa traumaattisiksi. Muutamat Kiinan kaupungit, kuten pääkaupunki Peking, Shanghai ja Qingdao vaativat nimittäin osaa matkustajista koronatestiin, jossa näyte otetaan vanupuikolla peräaukosta.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että testissä peräaukkoon työnnetään pumpulipuikko kevyesti pyöräyttäen noin 3–5 senttimetrin syvyyteen.

Kiinalaiset lääkärit ovat kertoneet valtion tiedotusvälineille, että anaalitesti on nenänielusta otettavaa testiä tarkempi, koska virus elää kauemmin anuksessa. Hongkongin yliopiston virologian professori Jin Dongyan kertoi kuitenkin Reutersille, ettei positiivisen anaalinäytteen perusteella voida sanoa, että ihminen olisi välttämättä tartuttava.

Aiemmin tällä viikolla ainakin Tokion viranomaiset ovat valittaneet japanilaismatkaajille Kiinassa tehdyistä testeistä, jotka ovat viranomaisten mukaan aiheuttaneet ”suurta henkistä kipua”. Japani on vaatinut testien lopettamista. Ilmeisesti myös ainakin yhdysvaltalaisia diplomaatteja on joutunut testeihin.

Myös kiinalaisten koronatartuntoja on aiemmin jäljitetty peräaukosta otettavilla testeillä.

Times-lehden mukaan anaalitestit ovat nyt pakollisia lähes kaikille maahan saapuville kansainvälisille vieraille. Lehden mukaan kuitenkin ainakin Japani ja Etelä-Korea ovat neuvotelleet Kiinan kanssa siitä, että testit korvattaisiin ulostenäytteellä.

Reuters kertoo Global Timesiin viitaten, että alateitse tehtävä testi tehdään ainakin kaikille Pekingiin saapuville kansainvälisille vieraille.

Shanghaihin lentäviltä matkustajilta peräaukon kautta tehtävä testi otetaan kaikkien muiden testien lisäksi siinä tapauksessa, että samalla lennolla on ollut yli viisi koronapositiivista henkilöä. Matkustajat, jotka saapuvat alueilta, joilla koronavirustilanne on paha, joutuvat myös anaalitestiin, samoin kuin ne, jotka osoittautuvat maahan saapuessa koronapositiivisiksi.

Kiina ei ole ainoa maa, jossa koronanäytteitä on otettu peräaukosta. Reutersin mukaan myös Espanjassa kyseistä menetelmää on käytetty muutamille sairaalassa oleville potilaille, vastasyntyneille sekä psykiatrisessa hoidossa oleville potilaille, joilta nenänielunäytteen ottaminen on ollut mahdotonta.