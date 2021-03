Euroopan koronatartuntamäärät kasvussa, varoittaa WHO

Tartuntojen määrä on kääntynyt nousuun kuuden viikon laskun jälkeen.

Euroopassa uusien koronatartuntojen määrä on kasvussa, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO. Tartuntojen määrä on kääntynyt nousuun kuuden viikon laskun jälkeen.

Viime viikolla uusia tartuntoja raportoitiin Euroopassa hieman yli miljoona, mikä on noin yhdeksän prosentin kasvu. WHO:n mukaan tartuntojen määrät ovat kasvaneet yli puolessa Euroopan maista.