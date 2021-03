Espanjan prinsessat Elena, 57, ja Cristina, 55, ottivat koronarokotteet vieraillessaan vapaaehtoisessa maanpaossa elävän isänsä luona.

Tammikuussa 2020 otetussa arkistokuvassa prinsessat Elena (vas.) ja Cristina sekä heidän isänsä, ex-kuningas Juan Carlos. Kuva on otettu Juan Carlosin sisaren, Badajozin herttuataren Pilarin hautajaisissa.­

Espanjassa on noussut kohu kuningas Felipen kahden sisaren, prinsessa Elenan sekä prinsessa Cristinan Arabiemiraateissa saamista koronarokotuksista. Reutersin mukaan prinsessat saivat rokotteet vieraillessaan viime kuussa Abu Dhabissa siellä vapaaehtoisessa maanpaossa elävän isänsä, entisen kuninkaan Juan Carlosin luona.

Asiasta uutisoi keskiviikkona ensimmäisenä espanjalaislehti El Confidencial. Lehden artikkeli herätti oitis raivoa Espanjassa, jossa useimmat kansalaiset vielä odottelevat rokotteitaan.

– Näillä naisilla ei ole minkäänlaista oikeutta etuoikeuksiin, joita lopuilla meistä ei ole. Minulla on sama oikeus tulla rokotetuksi, ellei jopa suurempi, Madridissa kuninkaallisen palatsin lähellä kävellyt Ricardo Jimenez purki tuntojaan Reutersille.

Myös työministeri Yolanda Diaz paheksui kuninkaallisten toimia. Hänen mukaansa valtaapitävien tulisi johtaa esimerkillään muita.

– Tämä on hyvin epämiellyttävää, hyvin rumaa, Diaz sanoi RTVE-kanavalle asiaa kommentoidessaan.

Arabiemiraatit on ilmoittanut rokottavansa ainoastaan kansalaisensa sekä ne maassa asuvat, joilla on asianmukaiset henkilöllisyysdokumentit. Tällä hetkellä noin 60 prosenttia maan asukkaista ja kansalaisista on saanut rokotteensa.

Prinsessojen julkaiseman lausunnon mukaan heille tarjottiin rokotteita, jotta he saisivat ”terveyspassin”, joka puolestaan mahdollistaisi tiiviimmät vierailut 83-vuotiaan isän luokse. Espanjassa Cristina, 55, ja Elena, 57, olisivat joutuneet odottamaan omaa rokotusvuoroaan vielä tovin.

– Jos olosuhteet olisivat olleet toiset, olisimme odottaneet vuoroamme tulla rokotetuksi Espanjassa, prinsessat kertoivat lausunnossaan BBC:n mukaan.

Vuonna 2014 poikansa hyväksi kruunusta luopunut Juan Carlos jätti kotimaansa viime vuonna jouduttuaan skandaalin keskiöön.

Reutersin palatsilähteen mukaan prinsessojen rokotukset eivät ole varsinaisesti kuningashuoneen ongelma, sillä Elena ja Cristina eivät ole isänsä asemasta luopumisen jälkeen olleet enää teknisesti osa kuninkaallista perhettä. Varsinaisen kuningasperheen eli kuningas Felipen, kuningatar Letizian sekä heidän kahden tyttärensä kerrottiin saavan rokotteensa normaalisti omalla vuorollaan.

Jo ennen prinsessoja Espanjassa oli ehditty tuohtua monien paikallispoliitikkojen sekä korkea-arvoisten sotilasvirkamiesten etuilusta rokotejonossa. Etuilusta kiinni jäämiset ovat johtaneet myös eroihin.

47 miljoonan asukkaan Espanja pyrkii rokottamaan 70 prosenttia kansalaisistaan kesään mennessä, mutta toistaiseksi vain 1,3 miljoonaa espanjalaista on ehditty rokottaa.