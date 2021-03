Ulkoministeri Haavisto: Pallo keskustelujen aloittamiseen Valko-Venäjällä on Lukashenkan hallinnolla

Oppositiolla on kyllä valmiutta neuvotteluihin, Svjatlana Tsihanovskajan tavannut Haavisto sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan pallo keskusteluyhteyden avaamiseen Valko-Venäjällä on Aljaksandr Lukashenkan hallinnolla. Suomessa vierailevan oppositiojohtajan Svjatlana Tsihanouskajan tavannut Haavisto kertoo, että oppositiolla kyllä on neuvotteluhaluja, mutta Lukashenkan hallinto on pysynyt kuurona kaikille yhteydenotoille.

– Dialogi vaatii vähintään kaksi halukasta osapuolta -- jos mitään merkkiä tulee, että valmiutta keskusteluun on, niin luulen, että sitten löytyy apuakin. Etyj on siinä vahvassa asemassa, Haavisto kommentoi STT:lle.

Haaviston mukaan Suomi on tukenut sitä, että Etyj ja sen nykyinen puheenjohtajamaa Ruotsi voisivat toimia Valko-Venäjän tilanteessa jonkinlaisena välikätenä ja että Etyjin delegaatio pääsisi vierailemaan Minskissä.

– Niissä yhteyksissä, joita meillä (Suomella) on ollut Valko-Venäjän hallitukseen, on aina nostettu esille se, että meidän suosituksemme heille on aloittaa mahdollisimman pian neuvottelut sekä maan sisällä olevan että maanpaossa olevan opposition kanssa, Haavisto kertoi.

Haaviston mukaan Tsihanouskaja oli esittänyt tapaamisessa myös huolensa Valko-Venäjän huonontuneesta ihmisoikeustilanteesta. Myös EU:n mahdollisuuksista tehdä enemmän oli keskusteltu.

Haavisto mukaan EU:ssa on muun muassa halua auttaa nuorten maanpaossa olevien valkovenäläisten opiskelujen järjestämisessä eri jäsenmaissa.

– Tässä EU pyrkii olemaan entistä aktiivisempi, Haavisto sanoi.

Maanpaossa Liettuassa päämajaansa pitävä Tsihanouskaja tapasi aiemmin päivällä Helsingissä myös pääministeri Sanna Marinin (sd) sekä jo eilen presidentti Sauli Niinistön. Suomesta Tsihanouskaja jatkaa matkaansa Portugaliin ja Sveitsiin.