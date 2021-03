EU:n rivit rakoilevat, kun piikkihermo pettää. Houkutus voi iskeä Suomeenkin, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kun hätä on suurin, auttajaa ei valikoida.

Euroopassa on suuri hätä koronarokotteen saamisesta. Apuun rymistävät Venäjä ja Kiina.

Venäjän Sputnik V -rokote koki julkisuudessa arvonnousun, kun arvostettu Lancet-tiedelehti julkaisi siitä tutkimuksen. Jo sitä ennen rokotteesta oltiin kiinnostuttu ympäri maailmaa.

EU:ssa kauppoja ovat hieroneet Puola, Tshekki ja Unkari. Unkari käyttää myös kiinalaista rokotetta. EU-Euroopan ulkopuolella tehokas rokoterohmu on pieni Serbia.

Virallisesti EU:n rokotestrategia perustuu komission kautta ohjattuun rokotestrategiaan. Se on kuitenkin kärsinyt varsinkin brittiläisruotsalaisen AstraZeneca-yhtiön toimitusvaikeuksista.

Mikään ei estä yksittäisiä EU-maita tekemästä omia rokotesopimuksiaan. Unionin läntisessä osassa niihin ei kuitenkaan ole lähdetty.

Koko strategian takana on vuoden takainen paniikki, jossa pahiten pandemiasta tuolloin kärsineet Etelä-Euroopan maat tuntuivat jäävän hetkeksi oman onnensa nojaan. Silloinkin kiinalaiset kiirehtivät apuun testeineen ja maskeineen. Venäjä lähetti Italiaan jopa sotilaitaan.

EU:ssa pelätään, että unioni ei kestäisi samanlaista rokotepaniikkia.

Silti rokotteita tarjoavien seireenien äänet kuullaan Euroopan maissa. Jossain vaiheessa niiden houkutuksesta voi tulla poliittinen kysymys Suomessakin.

Israel iskussa

Koko maailmassa tehokkaan rokottajan maineen on hankkinut Israel. Se pystyi hankkimaan rokotetta ja aloittamaan tehokkaat joukkorokotukset nopeasti.

Nyt maa käyttää tätä osaamistaan hyväksi omasta eristyksestään murtautumisessa. Israelin suhteita Eurooppaan on vuosikymmeniä haitannut palestiinalaisalueiden miehitys.

Kuluvalla viikolla Tanska ja Itävalta ilmoittivat aloittavansa rokoteyhteistyön Israelin kanssa. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on puhunut jopa yhteisestä rokotetuotantolaitoksesta Israeliin.

Taustalla on laajempi yhteistyökuvio, jossa ovat mukana mm. Australia ja Uusi-Seelanti.

Terveydenhuollossa ja sairauksien estämisessä kaikki yhteistyö on kiitettävää, mutta sillä on aina poliittinen ulottuvuutensa.

Hyöty ensin

Kiinalaiset pyrkivät saamaan rokotevaikutusvaltaa myös Aasiassa. Ongelmia tuottaa, että paikoin Kiinan rokotteisiin suhtaudutaan epäilevästi.

Kiinalaisten rokotteiden tehoa on arvioitu ainakin jonkin verran heikommaksi kuin tunnetuimpien länsimaalaisten rokotteiden ja venäläisen Sputnik V:n. Kiina pyrkii tietenkin kehittämään tuotteitaan koko ajan.

Kiina on tukahduttanut koronaviruksen leviämistä maassa kovin toimin. Se käyttää maailmanhistoriassa ennenäkemättömiä eristystoimia heti, jos epidemioiden uudesta puhkeamisesta on pienintäkään merkkiä. Takapakeista huolimatta tämä on toistaiseksi toiminut.

Se antaa mahdollisuuden toimittaa rokotteita muualle jopa oman rokoteohjelman kustannuksella.

Venäjällä sekä tiedot taudin saaneista, sen uhreista että rokotuksista ovat epämääräisiä. Maa on kuitenkin huomattavan innokas viemään rokotettaan siihen nähden, että sen omaa väestöä ei ilmeisesti ole kovin laajasti vielä rokotettu.

Tätä voivat selittää poliittisen vaikutusvallan lisäksi valuuttatulot.

Mukaan peliin on tulossa myös suuri rokotevalmistaja Intia.

Länsi jäljessä

Länsi-Eurooppa ei pysty rokotediplomatiaan. Yhdysvallatkin on sen kanssa vaikeuksissa.

New York Timesin mukaan Meksiko on keskustellut Venäjän kanssa Sputnik V -rokotteen hankkimisesta. Tämä on jo tuonut Vladimir Putinille vierailukutsun Yhdysvaltain etelänaapuriin. Esimerkiksi Argentiina on innokas asiakas Venäjän rokotteelle. Venäjä hankkii jalansijaa Etelä-Amerikassa.

Ei-demokraattisten suurvaltojen on helpompi toimia kuin demokratioiden. Niiden johtajien pitää kuunnella ensin rokotusta haluavien omien kansalaistensa ääntä. Silloin rokotteilla on vaikeampi käydä diplomaattisia pelejä.

Donald Trump veti Yhdysvaltoja pois kansainvälisestä terveysjärjestöstä WHO:sta. Joe Bidenin aikana maa pyrkii palaamaan nopeasti sen ohjelmiin. WHO:n kytköksissä on Covax-ohjelma, jolla rokotteita pyritään toimittamaan köyhiin maihin.

Ohjelma on alkutekijöissä eikä tuo rahoittajilleen samanlaista kunniaa kuin suorat rokotetoimitukset.

Röyhkeimmät vievät kunnian.