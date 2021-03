Suomalaisesta avaruustalo Futurosta tuli Airbnb-hitti Kaliforniassa: ”Kuin toisesta maailmasta”

Arkkitehti Matti Suurosen suunnittelema futuristinen talo ihastuttaa matkailijoita Joshua Treen aavikolla.

Kalifornian aavikolla sijaitsevasta Airbnb-kohteesta on muodostunut matkailijoiden keskuudessa todellinen hitti: autiolla tontilla sijaitseva talo on täyteen varattu vuoden 2022 alkuun asti. Eikä ihme, sillä avaruudellinen majoituspaikka on ”kuin toisesta maailmasta”, kuten New York Post kuvailee. Design ei kuitenkaan ole peräisin toiselta planeetalta – vaan Suomesta.

Joshua Treen kansallispuiston kupeessa sijaitsevalla aavikolla lomailijoita ihastuttaa suomalaisen 60-luvun modernin arkkitehtuurin taidonnäyte, arkkitehti Matti Suurosen (1933–2013) vuonna 1968 suunnittelema Futuro-talo.

Avaruusalusta muistuttava, ellipsin muotoinen muovitalo syntyi aikanaan, kun Suurosen vanha koulukaveri pyysi tätä suunnittelemaan vaikeakulkuiseen maastoon hiihtomajan, jonka piti olla helposti pystytettävä ja nopeasti lämmitettävä. Futuroja valmistettiin lopulta vajaat sata kappaletta. Taloja löytyy tänä päivänä ympäri maailman noin 65 kappaletta, mutta julkisesti ihailtavina niitä on vain kaksi, yksi Espoossa ja yksi Alankomaiden Rotterdamissa.

Johua Treen talon omistaja Ronald Jackson kertoo New York Postille ostaneensa kunnostusta vaatineen Futuro-talon rungon aikanaan 30 000 dollarin hintaan, pitkän etsimisen jälkeen.

Yksi yö Joshua Treen Futuro-talossa kustantaa noin 223 dollaria (noin 184 euroa). Suurosen suunnittelutyön lisäksi talossa näkyy myös uuden omistajan ideat: Jackson on muun muassa asentanut talon portaat aukeamaan kauko-ohjaimen napin painalluksella auton tapaan.

Talon ulkomuodon lisäksi sen tekee ainutlaatuiseksi sisällä vallitseva akustiikka. Airbnb-kohteen sisustus puolestaan jatkaa ufo-teemaa. Varsinaisista luksuspuitteista ei kuitenkaan ole kyse, sillä vessa ja suihku sijaitsevat talon ulkopuolella.

Kaliforniassa vuokrattavaa Futuro-taloa pääsee ihastelemaan myös sosiaalisessa mediassa. Majoituskohteen Instagram-tilillä on jaettu lukuisia matkailijoiden kuvia, joista välittyy avaruudellinen tunnelma, jonka kruunaa aavikon komea tähtitaivas. Tilillä on liki 9000 seuraajaa.

Lähteet: KulttuuriEspoo & New York Post.