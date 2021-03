Yhdysvaltain presidentti kertoi maan koronatilanteesta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin mukaan Yhdysvallat on suunnitelman mukaisessa rokoteaikataulussa, jonka mukaan heillä olisi tarpeeksi koronarokotteita jokaiselle maan aikuiselle toukokuun loppuun mennessä, AFP kertoo.

Tavoitteena on, että jo maaliskuun aikana esimerkiksi kaikki koulujen opetushenkilökunta olisi saatu rokotettua.

Biden kertoi maan koronatilanteesta myöhään tiistaina Suomen aikaan pitämässään puheessa.

Kun Bidenilta kysyttiin, kuinka kauan hän arvioisi kestävän, että maassa voidaan palata takaisin täysin normaaliin elämään, presidentti vastasi, että se voisi olla mahdollista noin vuoden päästä.

Yhdysvallat on kärsinyt koronaviruksesta pahiten koko maailmassa. Worldometerin tilastojen mukaan koronaviruksen seurauksena on kuollut jo 528 718 ihmistä. Tautitapauksia on todettu maassa yhteensä pandemian alusta jo yli 29 miljoonaa.