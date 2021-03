Bristolissa asuva suomalainen Tanja, 32, iloitsee Britannian koronaexit-suunnitelmasta – ”Ensimmäistä kertaa on toiveikas olo”

Brittihallituksen nelivaiheinen suunnitelma koronarajoitusten purkamiseksi käynnistyy ensi maanantaina. Jos kaikki menee kuten toivotaan, britit voivat päästä jokseenkin normaalin elämän makuun juhannuksen tienoilla.

Ulkoilija käyskenteli Bristolin kanaalin rannalla Weston-super-Maren kylässä helmikuun alussa. Tanja Korhonen on asunut Britanniassa jo yli 10 vuotta.­

Britannia kuuluu niihin valtioihin, joita noin vuoden ajan jatkunut koronaviruspandemia on koetellut monia muita maita kovemmalla kädellä. Reilun 66 miljoonan asukkaan maassa on tähän mennessä todettu pitkälti yli 4 miljoonaa koronatartuntaa sekä noin 123 000 virukseen liittyvää kuolemantapausta.

Maassa jatkuu edelleen tammikuun alussa voimaan astunut, järjestyksessään kolmas lockdown eli koronasulku. Sulkutoimet ovat rajoittaneet kansalaisten elämää ja liikkumista merkittävästi myös aiemmilla kierroksilla, mutta siitä huolimatta tilanne on pysynyt vaikeana pitkään.

Jalankulkija liikkui kolmannen koronasulun hiljentämässä Lontoossa Mayfairin alueella pari viikkoa sitten.­

Viime viikolla tunnelin päähän ilmestyi kuitenkin hiukan valoa, kun brittihallitus julkaisi exit-suunnitelman, jonka avulla maa yrittää pyristellä irti toistuvien koronasulkujen kierteestä.

Näillä näkymin britit pääsevät nauttimaan uusista vapauksista ensi maanantaina, jolloin exit-suunnitelman ensimmäisen, kolme viikkoa kestävän vaiheen on määrä käynnistyä. Maanantaista alkaen esimerkiksi koululaiset pääsevät palaamaan lähiopetukseen, ja ulkoilusta tai vaikkapa puistopiknikistä tulee sallittua yhden oman kotitalouden ulkopuolisen henkilön seurassa.

Suomalainen Tanja Korhonen on asunut Britanniassa reilun vuosikymmenen ajan.­

Brittihallituksen konkreettisesta exit-suunnitelmasta iloitsee myös Britanniassa reilun vuosikymmenen ajan asunut suomalainen Tanja Korhonen, 32.

– Kun on vuosi kulunut tällaisessa jojo-meiningissä ja aina uudessa lockdownissa, niin jotenkin ensimmäistä kertaa on nyt toiveikas olo. Ehkä tämä suunnitelma voisi toimiakin, Lounais-Englannissa sijaitsevassa Bristolissa nykyisin asuva Korhonen, 32, kuvailee mietteitään hallituksen suunnitelmista.

”Jojo-meiningillä” Korhonen viittaa kierteeseen, jossa rajoitusten liian aikainen purkaminen on johtanut Britanniassa tartuntamäärien nousuun ja rajoitusten uudestaan palauttamiseen jo muutamaan otteeseen.

Rajoitusten vaiheittaisen purkamisen tukena on Britanniassa jo varhain käynnistynyt rokotusohjelma, jonka edetessä yli 20 miljoonaa ihmistä on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksensa. Exit-suunnitelmassa uusiin vaiheisiin siirtymisen ehtona on rokoteohjelman edistyminen, ja samalla tarkastellaan myös mahdollisten uusien virusmuunnosten vaikutuksia rajoitusten tarpeellisuuteen.

Jos kaikki sujuu niin kuin toivotaan, brittien on mahdollista päästä kesäkuun 21. päivänä kutakuinkin normaalin elämän makuun. Tuolloin hallitus toivoo pääsevänsä poistamaan kaikki ihmisten sosiaalista kanssakäymistä koskevat rajoitukset.

Sup-lautailijat tallentuivat kameraan Bristolin kanaalissa viime lauantaina.­

Korhonen myöntää olevansa hieman epäileväinen aikataulun suhteen.

– On tosi toiveikas olo, että ehkä tämä voi vielä joskus loppua. Mutta tavallaan sitä on vähän skeptinen, kun miettii, että voisiko tilanne tosiaan olla normaali jo silloin kesäkuussa. Ehkä heinäkuussa? Korhonen pohtii.

Hän sanoo kuitenkin hallituksen suunnitelman kuulostavan huomattavasti paremmalta kuin ajatuksen uusista koronasuluista.

Maanantaita enemmän Korhonen odottelee kuitenkin jo maaliskuun 29. päivää, jolloin maassa edetään mahdollisesti jo exit-suunnitelman toiseen vaiheeseen. Tuolloin avautuvat esimerkiksi liikuntapaikat, ulkona voidaan kokoontua jo kuuden hengen voimin ja myös kotimaan matkailu tulee mahdolliseksi.

Omatoiminen mökkiloma on jo Korhosella varattuna.

– Ehkä sitä on juuri kaivannut, kun lockdownissa ei pääse lähtemään mihinkään. Kansainvälisiä lomia ei tietenkään tässä vaiheessa voi tehdä, mutta vähän erilaisiin maisemiin on mahdollista päästä. Sitä minä odotan. Suunnitelmien tekeminen tuntuu hyvältä, kun ei ole enää sellaisessa limbotilassa.

Korhonen muistelee ensimmäisen koronasulun tuntuneen viime vuoden keväällä pelottavimmalta ja oudoimmalta, koska kukaan ei oikeastaan tiennyt, mitä odottaa. Sen jälkeen hän on pannut merkille, että myös ihmisten halukkuus ja kyky noudattaa suosituksia ja rajoituksia näyttää hapertuneen.

Tanja Korhonen iloitsee, että pitkän pandemiavuoden jälkeen tunnelin päässä on jälleen valoa.­

Korhonen itse on tehnyt töitään koko ajan kotoa käsin. Pandemialla onkin ollut enemmän vaikutusta vapaa-ajan viettoon.

– Muutin Bristoliin vasta viime vuoden alussa ja olin hirveän innoissani, kun täällä on paljon kaikenlaisia musiikkitapahtumia ja muuta. Se on tietysti harmi, kun mitään sellaista ei ole ollut nyt vuoteen.

Korhonen kuvailee viimeisimmän koronasulun tuntuneen erityisen kurjalta, kun siitä ilmoitettiin jo lähes vuoden kestäneen ”soutamisen ja huopaamisen” jälkeen. Mielekkäämmältä olisi hänen mukaansa tuntunut viettää koronasulussa kerralla pidemmän aikaa kuin nähdä jo kertaalleen purettujen rajoitusten ottaminen uudelleen käyttöön.

Sulkutoimien aikana muiden ihmisten näkeminen on ollut harvinaista, mutta sosiaalisessa mediassa Korhonen kertoo huomanneensa exit-suunnitelman herättävän toivoa monissa.

– Silloin, kun uutinen tuli, kaikki jakoivat meemejä ja olivat innoissaan siitä, että jotakin tapahtuu.