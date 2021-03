Ranskan katolisessa kirkossa jopa 10 000 lasten hyväksikäyttötapausta 50-luvulta lähtien

Kirkko perusti kesäkuussa vuonna 2019 puhelinpalvelun, johon hyväksikäytön uhrit tai hyväksikäyttöä nähneet voivat soittaa havaintonsa.

Ranskan katolisessa kirkossa on saattanut olla jopa 10 000 lasten hyväksikäyttötapausta vuoden 1950 jälkeen. Katolisen kirkon tutkimusryhmän johtajan Jean-Marc Sauven mukaan aikaisempi, kesäkuussa esitetty arvio 3 000 tapauksesta on aivan liian alhainen.

– On mahdollista, että luku on ainakin 10 000. Tärkein kysymys kuuluu: kuinka moni uhreista on kertonut hyväksikäytöstä, Sauve pohti.

Kirkko perusti kesäkuussa vuonna 2019 puhelinpalvelun, johon hyväksikäytön uhrit tai hyväksikäyttöä nähneet voivat soittaa havaintonsa. Vajaan puolentoista vuoden aikana palveluun on tullut 6 500 soittoa.

Katolisen kirkon piispainkokous perusti marraskuussa 2018 tutkimusryhmän selvittämään kirkon hyväksikäyttötapauksia sen jälkeen, kun kirkkoa olivat järkyttäneet useat hyväksikäyttöskandaalit.

Ryhmän oli määrä jättää loppuraporttinsa viime vuoden lopussa, mutta määräaikaa jatkettiin syyskuuhun saakka.