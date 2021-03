Lupaava kehitys maailman koronatilanteen parantumisesta taittui – Suomen lisäksi käyrät nousussa muuallakin

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti maanantaina maailmanlaajuisten koronatartuntamäärien lähteneen jälleen nousuun seitsemän viikon laskun jälkeen.

New Delhissä Intiassa aloitettiin tiistaina yli 60-vuotiaiden koronarokotukset.­

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan uusien tartuntojen määrä nousi viime viikolla etenkin Euroopassa, Amerikan mantereella, Kaakkois-Aasiassa ja itäisellä Välimerellä.

– Tämä on pettymys, mutta ei yllätys, hän sanoi.

Worldometerin keräämien tietojen mukaan maailmassa on pandemian aikana tiistaiaamuun mennessä ilmoitettu 115 miljoonasta koronatartunnasta. Koronan aiheuttamaan tautiin kuolleita on 2,55 miljoonaa.

WHO:n mukaan on epärealistista, että koronaviruspandemiasta selvittäisiin vuoden loppuun mennessä.

Maailmanlaajuisesti uusien tapausten ilmaantuvuus on edellisten viikkojen tapaan suurinta Amerikan mantereilla, Euroopassa ja Pohjois-Aasiassa.

Yhdysvalloissa ollaan huolissaan jo koronapandemian mahdollisesta neljännestä aallosta, varoitti Yhdysvaltain tartuntatautikeskus CDC.

Uusien koronatartuntojen määrä Yhdysvalloissa alkoi laskea jyrkästi tammikuun puolivälissä. Tammikuun alkupuolella tartuntoja oli päivittäin 200 000–300 000, mutta helmikuun lopulla enää 50 000–70 000. Viime viikolla lasku vaikutti pysähtyvän, ja tartuntoja oli jälleen kaksi prosenttia edellisviikkoa enemmän.

CDC:n johtaja tohtori Rochelle Walensky huomautti, että viime viikon yli 70 000 uutta tartuntaa päivässä Yhdysvalloissa on ”hyvin huomattava määrä”. Samaan aikaan uusia koronakuolemia ilmoitettiin liki 2 000 päivittäin.

CDC varoittaa, että etenkin virusmuunnokset voivat heikentää uudestaan tilannetta.

Suomen lähialueilla Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä uusien tapausten ilmaantuvuus on neljän viikon seurantajaksolla kasvanut eniten Virossa ja Ruotsissa, kertoo THL.

Erityisen huolestuttava tilanne on Virossa, jossa tartuntojen määrä Suomeakin suurempaa. Tiistaina tuli ilmi 1 113 uutta tartuntaa. Sunnuntaina tartuntoja oli 1 201 ja lauantaina 1 569.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toi maanantaina Twitterissä esille Viron tilanteen, joka Vapaavuoren mukaan tulee heijastumaan ikävästi Suomeenkin.

– On selvää, että tartuntojen määrä täälläkin kasvaa, Vapaavuori twiittasi.

Euroopassa ilmaantuvuus on lisäksi suurta etenkin Tshekissä, Slovakiassa, Sloveniassa ja Latviassa.

Tosin myös Suomessa suunta on ollut huolestuttava kahden viikon ajan.

Suomeakin pahempi tilanne on tällä hetkellä Tshekissä. Maa selvisi Suomen tavoin suhteellisen vähällä koronan ensi-iskusta vuosi sitten.

Talvi on kuitenkin ollut Tshekissä äärimmäisen synkkä. Maassa on nyt tilastoitu yli 20 000 koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa. Asukaslukuun suhteutettuna luku on Belgian ohella maailman suurin, jos kääpiövaltiot jätetään laskuista.

Tämän viikon alussa Tshekki tiukensi sulkutoimenpiteitään. Ihmiset eivät saa poistua asunnoistaan kuin välttämättömistä syistä. Kaikki koululaiset siirtyivät etäopetukseen. Matkustaminen alueiden välillä on kiellettyä.

Pääministeri Andrej Babis myönsi viime viikolla parlamentissa puhuessaan, että hallitus ”on tehnyt aivan liian paljon virheitä”. Hänen mielestään nyt on kuitenkin turha miettiä menneitä vaan pitäisi keskittyä sulun onnistumiseen.