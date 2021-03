Yhden Sputnik-piikin saanut Erkki säikähti uutta sääntöä – Pietari ilmoitti, ettei ulkomaalaisille anneta rokotetta

Pietarilaisen talouslehden mukaan ilman Venäjän passia olevat henkilöt eivät voi jatkossa saada koronavirusrokotetta edes rahaa vastaan.

Pitkän linjan Venäjä-liikemies Erkki Anttila säikähti tiistaiaamuna, kun hän luki uutisia Pietarin terveysviranomaisten uusista koronavirussäännöistä.

Pietarin terveyslautakunnan puheenjohtaja Andrei Sarana ilmoitti nimittäin vastikään, että Sputnik V -rokotetta ei anneta kaupungissa jatkossa muille kuin Venäjän kansalaisille. Saranan haastattelun julkaisi Sankt-Peterburg-televisiokanava.

Turvallisuusvalmentajana työskentelevälle Anttilalle tieto uudesta käytännöstä tuli täytenä yllätyksenä, sillä hän oli ehtinyt ottaa Pietarissa ensimmäisen Sputnik-annoksensa jo helmikuun lopulla.

Aika toista piikkiä varten oli myös jo varattu kaupalliselta Lahta-klinikalta maaliskuun puoliväliin.

Erkki Anttila kuvattuna viime keväänä antamassa turvallisuuskoulutusta venäläisellä hissitehtaalla. Anttila toivoo pääsevänsä jatkamaan koulutusta sen jälkeen, kun toinenkin Sputnik-piikki on otettu.­

Anttilan säikähdys ratkesi kuitenkin lopulta onnellisesti, kun hän otti yhteyttä suoraan klinikalle.

– Huh, huh! He vahvistivat, että koska minulla on jo ollut aika ennen tätä muutosta ja erityisesti koska kyseessä on toinen rokotus, niin rokotusaika on minun osaltani edelleen voimassa, Anttila kertoi huojentuneena.

Anttila on parhaillaan Pietarissa ja hän odottaa toista rokoteannosta kuin kuuta nousevaa voidakseen jatkaa vuosi sitten koronaviruksen vuoksi keskeytyneitä turvallisuusvalmennuksiaan Venäjällä. Anttilaa odotetaan esimerkiksi Shtsherbinskin hissinrakennustehtaalla, joka sijaitsee hieman Moskovan alapuolella.

– Olen matkalla jatkamaan valmennuksia sinne tehtaalle heti kun saan rokotukset ja oleskeluluvat taas kuntoon, Anttila kertoi.

Ei ole täyttä varmuutta siitä, noudattavatko kaikki Venäjän kaupungit tällä hetkellä samoja sääntöjä rokotusten antamisen suhteen.

Pietarin kaupungin tulkinta näyttää kuitenkin olevan tällä hetkellä se, että rokotteen saadakseen henkilöllä on oltava Venäjän passi, venäläinen sairausvakuutusnumero sekä todistus sairausvakuutuksesta.

– Toisin sanoen rokotetta eivät voi saada esimerkiksi Venäjän kansalaisten sukulaiset, jotka asuvat ulkomailla, jos heillä ei ole Venäjän kansalaisuutta, Sarana selvitti pietarilaisille tiedotusvälineille.

Talouslehti Delovoi Peterburg otsikoi puolestaan, että ”ulkomaalaiset eivät saa rokotetta edes rahaa vastaan” Pietarissa.

Pietarissa on jo perustettu Moskovan tapaan rokotuspisteitä kauppakeskusten yhteyteen.­

Venäläisille rokote on lähtökohtaisesti ilmainen, mutta monet suomalaiset ovat käyneet ottamassa sen joko Pietarissa tai Moskovassa toimivilla kaupallisilla klinikoilla. Eri paikoissa rokotteen hinta on vaihdellut hieman, mutta yksi piikki on maksanut yleensä noin 50-100 euroa vastaavan summan ruplissa.

– Tällä hetkellä valitettavasti ne ulkomaiden asukkaat, joilla ei ole Venäjän kansalaisuutta, eivät voi ottaa rokotetta, Sarana korosti Sankt-Peterburg-televisiokanavalle.

Moskovassa on ainakin lehtitietojen mukaan ollut tähän asti väljempi tarkistuskäytäntö rokotettavan dokumenttien suhteen.

Aiemmin on esimerkiksi sanottu, että paikallisilla viranomaisilla on mahdollisuus tehdä omia tulkintojaan ja jossakin Venäjän paikkakunnilla riittäisi esimerkiksi todistus siitä, että ulkomaalainen oleskelee maassa laillisesti. Moskovassa rokotuksia on annettu myös esimerkiksi valkovenäläisille sillä perusteella, että Venäjällä on valtioliitto Valko-Venäjän kanssa.

Moskovassa Sputnikia on myös tarjolla jo muita kaupunkeja laajemmin esimerkiksi kauppakeskusten rokotuspisteissä. Pietariinkin on jo avattu rokotuspisteitä kauppakeskusten yhteyteen.

Myös Sarana muistutti, että Venäjä on tarjonnut ilmaiseksi rokotusmahdollisuutta maassa toimivien ulkomaalaisten suurlähetystöjen ja konsulaattien edustajille. Saranan mukaan tämä olisi kuitenkin ainoa systemaattinen poikkeus ulkomaalaisten rokottamisessa Venäjän sisällä.

Monet suomalaiset liikemiehet ja Venäjällä työskentelevät suomalaiset ovat jo ehtineet ottaa Sputnik-rokotteen molemmat piikit.

Mikäli piikkejä on otettu vasta yksi tai rokotteen ottaminen on ollut vasta suunnitteilla, suomalaisten kannattaa olla yhteydessä paikallisiin venäläisviranomaisiin ja klinikoille tämänhetkisten sääntöjen selvittämiseksi.

Delovoi Peterburgin mukaan Pietarissa on tähän mennessä rokotettu koronavirusta vastaan yli 225 000 ihmistä ja kaksi piikkiä on ehditty antaa yli 80 000 ihmiselle.