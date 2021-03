Kaakkois-Aasian maat painostavat Myanmarin sotilasjunttaa

Yleensä alueen maat välttävät toistensa asioihin puuttumista, eikä tiistain kokoukselta odoteta ihmeitä.

Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestö Asean käsittelee tänään Myanmarin tilannetta ulkoministerien videokokouksessa.

Jotkut Kaakkois-Aasian maat ovat poikenneet tavanomaisesta linjasta ja kritisoineet kovasanaisesti Myanmarin sotilasjuntan kovia otteita mielenosoittajia vastaan. Sunnuntaina hallituksen joukot surmasivat YK:n mukaan 18 mielenosoittajaa.

Kaakkois-Aasian maat välttävät yleensä puuttumasta toistensa sisäisiin asioihin, ja retoriikka on ollut siihen nähden kärjekästä.

– Olemme tyrmistyneitä kuolettavan voiman käytöstä siviilejä kohtaan, Singaporen ulkoministeri Vivian Balakrishnan sanoi maanantaina.

Balakrishnan junttaa pidättäytymään väkivallasta ja palaamaan demokratian tielle.

Vauras Singapore on Myanmarin tärkein ulkomainen sijoittaja, minkä vuoksi sillä on katsottu olevan jonkin verran vaikutusvaltaa maan sotilashallintoon.

Myös alueen suurin maa, 270 miljoonan asukkaan Indonesia on laittanut Myanmarin juntalle painetta ja vaatinut paluuta demokratiaan.

Uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteen mukaan Aseanin ulkoministerit aikovat pyytää Brunein johtamassa videokokouksessa Myanmarin junttaa lopettamaan väkivallan ja hyökkäykset kansalaisiaan kohtaan. Myanmarin asevoimia myös pyydetään käymään keskusteluja kaikkien osapuolten, myös vallasta syrjäytetyn NLD-puolueen kanssa.

Asean-maita kritisoidaan usein passiivisuudesta kriisitilanteissa, koska ne pysyttelevät yleensä erossa toistensa asioista ja pyrkivät yksimielisiin päätöksiin. Nytkin asiantuntijat olettavat, että Aseanilta voidaan saada korkeintaan tiukkasanainen lausunto. Singaporekin on sanonut olevansa haluton pakotteisiin Myanmaria kohtaan, koska ne voisivat satuttaa tavallisia kansalaisia.

Monilla Asean-mailla, kuten Thaimaalla, Kambodzhalla ja Laosilla, on itselläänkin itsevaltainen hallitus, joten niiden uskotaan olevan haluttomia järeisiin toimiin Myanmaria kohtaan.

Hallinto koventaa otteitaan

Länsimaat ovat tuominneet Myanmarin tapahtumat, ja esimerkiksi EU:n odotetaan asettavan pian pakotteita Myanmarin armeijaa vastaan.

Asevoimat kaappasi vallan Myanmarissa kuukausi sitten ja vangitsi maan demokraattisesti valitun johtajan Aung San Suu Kyin sekä muuta poliittista johtoa. Maanantaina oikeudenkäynti Suu Kyitä vastaan alkoi, ja häntä vastaan nostettiin samalla kaksi uutta syytettä.

Maassa on vallankaappauksesta lähtien on laajoja sotilashallinnon vastaisia mielenosoituksia, joihin on osallistunut satojatuhansia ihmisiä. Myanmarilaiset ovat vastustaneet sotilashallintoa myös kansalaistottelemattomuuskampanjalla, jossa työntekijät monilla aloilla ovat kieltäytyneet menemästä töihin.

Armeija on vastannut mielenosoituksiin koko ajan kovemmin ottein, ja sunnuntain väkivaltaisuudet olivat tähän asti pahimmat. YK:n mukaan maassa on myös otettu mielivaltaisesti kiinni yli 1 000 ihmistä viimeisen kuukauden aikana.

Juntta on pyrkinyt iskemään myös riippumatonta mediaa vastaan, ja useita toimittajia on pidätetty. Tiistain vastaisena yönä hallituksen joukot hakivat hallinnosta riippumattoman DVB-uutisorganisaation toimittajan tämän kotoa, DVB kertoi.