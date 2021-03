CNN: Donald ja Melania Trump saivat koronarokotteen tammikuussa

Trump kehotti sunnuntaina kannattajiaan ottamaan rokotuksen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania saivat koronarokotteen Valkoisessa talossa tammikuussa, kertoo uutiskanava CNN. Trumpin virkakausi päättyi 20. tammikuuta. CNN kertoo lähteekseen ex-presidentin neuvonantajan.

Median mukaan on epäselvää, mitä rokotetta pariskunta sai ja kuinka monta annosta he ovat saaneet.

Trumpin päätös ottaa rokote kaikessa hiljaisuudessa, poissa julkisuudesta, eroaa hänen seuraajansa lähestymisestä rokotuksiin, CNN kirjoittaa. Nykyinen presidentti Joe Biden ja varapresidentti Kamala Harris saivat rokotteen suorassa lähetyksessä joulukuussa.

Paikallista aikaa sunnuntaina pitämässään puheessaan Trump kehotti kannattajiaan ottamaan rokotuksen. Virkakaudellaan hän kuitenkin toistuvasti vähätteli koronaviruksen aiheuttaman taudin vakavuutta.

– Kuinka kivuton rokotus onkaan. Menkää siis kaikki ottamaan annoksenne, Trump sanoi Floridassa pitämässään puheessaan. Hän puhui konservatiivien vuosittaisessa konferenssissa.

Trump oli lokakuussa sairaalahoidossa saatuaan koronavirustartunnan. Niin ikään Melania Trump on aiemmin saanut tartunnan.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä tartuntoja maailmassa. Asia selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Kuolleita on yli puoli miljoonaa. Tartunnan on saanut yli 28,6 miljoonaa ihmistä.