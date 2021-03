Meksikon väkivaltaisinta kartellia johtaa salaperäinen El Mencho – tämä tiedetään miehestä, jota kutsutaan ”kummitukseksi”

Jaliscon Nueva Generacion -kartelli on vuosikymmenessä noussut yhdeksi vaikutusvaltaisimmista meksikolaisista kartelleista.

Meksikossa on kovassa nousussa uusi huumekartelli CJNG, NBC News uutisoi. Yhdysvaltojen huumeviraston DEA:n mukaan kartellin takia Yhdysvaltoihin virtaa joka kuukausi tonneittain metamfetamiinia ja fentanyylia.

CJNG:tä pidetään myös Meksikon väkivaltaisimpana kartellina – sen nimikirjaimet löytyvät usein murhien uhrien läheltä.

– CJNG on nyt ykkösprioriteettimme, sanoi huumeviraston erikoisagentti Bill Bodner, joka johtaa kenttäyksikköä Los Angelesissa ja valvoo agentteja, joiden tehtävänä on jäljittää kartellin johtaja.

CJNG:n johdossa on Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, joka tunnetaan paremmin kutsumanimellä El Mencho.

14 poliisia kuoli ja kolme loukkaantui, kun poliisien saattue joutui väijytykseen El Aguajessa, Michoacanin osavaltiossa. Hyökkäyksestä syytettiin CJNG-kartellia.­

Yhdysvalloissa miestä syytetään huumeiden salakuljetuksesta, korruptiosta ja murhasta. Hänen löytämiseen johtavista tiedoista on luvattu 10 miljoonan dollarin palkinto. Toistaiseksi miestä ei ole kuitenkaan saatu kiinni.

Avokadofarmin poika

El Menchon tiedetään syntyneen Meksikossa pienessä Naranjo de Chilan kaupungissa vuonna 1966. Rolling Stonen vuonna 2017 julkaiseman artikkelin mukaan El Menchon perhe viljeli avokadoja.

Auttaakseen köyhyydessä elävää perhettään nuorukainen keskeytti koulun ja ryhtyi työskentelemään pelloilla. Teininä hän vartioi jo marihuanasatoja.

1980-luvulla El Mencho muutti Kaliforniaan. Hänellä on poika, joka on syntynyt Yhdysvalloissa.

El Mencho pidätettiin Yhdysvalloissa vuonna 1989 huumeiden myymisestä. Muutamaa kuukautta myöhemmin hänet karkotettiin. Mies kuitenkin palasi Yhdysvaltoihin, kunnes hänet pidätettiin siellä jälleen syyskuussa 1992.

Oikeuden asiakirjojen mukaan 26-vuotias El Mencho oli toiminut vahtina, kun hänen isoveljensä teki heroiinikauppaa. El Mencho huomasi, että ostajat maksoivat siististi niputetuilla seteleillä ja varoitti, että kyse oli peitetehtävissä olevista poliiseista. Kolme viikkoa myöhemmin El Mencho ja hänen veljensä pidätettiin.

El Mencho tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen, mutta hän pääsi vapaaksi kolme vuotta myöhemmin ja karkotettiin Meksikoon. Meksikossa El Mencho päätyi Jaliscon osavaltioon ja alkoi työskennellä Sinaloan kartellin alaisuudessa toimineelle Milenion kartellille.

Sadistinen pomo

Vuonna 2010 El Mencho perusti oman kartellin ja julisti sodan sekä Mileniolle että Sinaloalle.

Väkivalta on kiihtynyt sen jälkeen, kun Sinaloan johdossa ollut huumeparoni Joaquin ”El Chapo” Guzman otettiin kiinni vuonna 2016 ja luovutettiin Yhdysvaltoihin, jossa hän istuu elinkautista vankeusrangaistusta. El Chapon jättämää valtatyhjiötä ovat yrittäneet täyttää sekä hänen jälkeläisensä ja Sinaloan toisen johtajan El Mayon joukot että muut kartellit kuten CJNG.

Mexico Cityn poliisi tutkii kaupungin poliisipäällikön salamurhayritystä kesäkuussa 2020. Poliisipäällikkö loukkaantui ja kaksi hänen henkivartijaansa kuoli. Iskusta on syytetty CJNG-kartellia.­

Huumepomona El Menchoa on kuvailtu väkivaltaiseksi, jopa sadistiseksi.

CJNG värvää varhaisteinejä lupaamalla rahaa ja työtä. Joissain naapurustoissa kartellin jäsenet jakavat ruokaa ja muita tarvikkeita. Ne nuoret, jotka liittyvät kartelliin, joutuvat heti kidutetuiksi ja heidät pakotetaan toimimaan sicarioina, palkkatappajina, kartellille.

Huumekartelli on vastuussa useista murhista, joiden silvotut uhrit on usein jätetty esimerkiksi roikkumaan sillalta. Ryhmän toimintaa on usein verrattu väkivaltaisuudessa terrorijärjestö Isisiin.

Väkivallasta huolimatta El Mencho on pysynyt viranomaisten tavoittamattomissa. Toisin kuin El Chapo, El Mencho pitää matalaa profiilia ja häntä kuvaillaan ”kummitukseksi”.

Latinalaisen Amerikan järjestäytynyttä rikollisuutta seuraava ja Meksikon kartelleja tutkiva Chris Dalby kertoi The Guardianille viime kesänä, että El Mencho on hyvi salaperäinen.

– Hän ei ole kansanmies, kuten El Chapo, joka loi persoonansa ympärille kultin, joka nähtiin ihmisten parissa, hieman kuten Pablo Escobar. Hän (El Mencho) on osa huumepomojen evoluutiota, jonka myötä he haluavat pysyä varjoissa, Dalby sanoi.

DEA:n Bodner on samoilla linjoilla.

– El Chapo piti näyttävästä elämäntyylistä – oli autoja, naisia, kivoja ravintoloita, alkoholia. El Mencho on tyytyväinen pysyessään erossa niistä asioista, tekemällä töitä, syömällä oikein, pysymällä poissa tutkasta.

Dalby uskoo, että El Mencho voitaisiin saada kiinni, jos Meksikon viranomaiset niin todella tahtoisivat.

– Mutta sillä ei olisi väliä. Se kenties heikentäisi Jaliscon kartellia ja hajottaisi sitä. Mutta se ei tekisi Meksikosta turvallisempaa, koska joku muu kuitenkin tulisi tilalle.