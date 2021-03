Tuore tutkimus: Pfizerin ja AstraZenecan rokotteet vähentävät sairaalahoidon riskiä iäkkäillä jopa 80 prosentilla

Englannista saatujen tietojen mukaan Pfizerin ja AstraZenecan rokotteet toimivat hyvin yli 80-vuotiailla.

Pfizerin ja AstraZenecan koronavirusrokotteet vähensivät sairaalahoidon riskiä jopa 80 prosentilla yli 80-vuotiaissa jo yhden annoksen jälkeen, Englannin julkista terveydenhuoltoa ohjaava Public Health England (PHE) tiedotti maanantaina Reutersin mukaan.

PHE:n vertaisarvioimattoman, tosielämässä tehdyn tutkimuksen mukaan rokote antoi myös suojan oireellista covid-19-tautia vastaan yli 70-vuotiaissa neljä viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen. Pfizerin rokotteen kohdalla teho oli 57-61 prosenttia yhden annoksen jälkeen ja AstraZenecan rokotteen kohdalla 60-73 prosenttia.

Lisäksi Pfizerin rokote vähentää koronaviruskuolemia 83 prosentilla, PHE:n tiedoista käy ilmi. Kyseistä rokotetta alettiin antaa kuukausi ennen AstraZenecan rokotetta, minkä takia vastaavaa tietoa ei ole saatavissa AstraZenecalta.

Yli 20 miljoonaa ihmistä on saanut ensimmäisen annoksen koronavirusrokotetta Britanniassa. Tämä on yli kolmannes Britannian väestöstä, BBC uutisoi.

Englannista saadut tulokset ovat linjassa Skotlannista saatujen tulosten kanssa. Skotlannissa AstraZenecan rokotteen todettiin vähentäneen sairaalaan joutumisen riskiä koronapotilailla jopa 94 prosenttia. Pfizerin ja BioNTechin mRNA-rokotteella vastaava luku oli 85.

Euroopan lääkevirasto suosittaa molempia rokotteita iäkkäille. Monissa maissa, kuten Suomessa, AstraZenecan rokotteen käyttö on kuitenkin rajattu pääosin alle 70-vuotiaille. Syynä on puutteellinen tieto rokotteen vaikutuksista iäkkäillä, koska iäkkäiden osuutta rokotteen kliinisissä tutkimuksissa on pidetty pienenä.

IS uutisoi sunnuntaina, että Saksa saattaa kuitenkin pian muuttaa ohjeistustaan koskien AstraZenecaa. Saksassa kyseistä rokotetta ei ole suositeltu 65-vuotiaille ja vanhemmille.

Suomessa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi, että Suomessa ollaan tietoisia Englannin ja Skotlannin tuloksista. Nohynekin mukaan Suomessakin voitaisiin tarvittaessa päättää, että AstraZenecan rokotetta annetaan myös iäkkäille.

– Emme ole vielä päättäneet siitä, mutta varmasti se on meidän keskustelulistallamme.