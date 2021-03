Oikeustalolle saapui satoja mielenosoittajia, syytettyjä uhkaa jopa elinkautinen.

Satoja mielenosoittajia on kokoontunut Hongkongissa kaupungin oikeustalon edustalle, missä on menossa lähes 50 demokratia-aktivistin oikeudenkäynti. Heitä vastaan on nostettu syytteet uuden turvallisuuslain perusteella.

Osa mielenosoittajista yöpyi kadulla päästäkseen seuramaan oikeudenkäyntiä saliin.

Syytettyinä on muun muassa toimittajia, asianajajia ja oppositiopoliitikkoja. Heitä syytetään esimerkiksi vehkeilystä valtioita vastaan.

Syytetyt vapautettiin väliaikaisesti tammikuussa, mutta otettiin kiinni uudestaan sunnuntaina. Uuden turvallisuuslain mukaan he joutunevat olemaan koko oikeudenkäynnin ajan vangittuina, koska syytettyjä ei saa päästää vapaaksi takuita vastaan, kuten ennen.

Vehkeilystä valtiota vastaan voidaan tuomita jopa elinkautiseen vankeuteen.

Paikalle oli kerääntynyt myös kourallinen Kiinan hallinnon kannattajia, jotka vaativat syytetyille kovia rangaistuksia.

Kumouksellisesta toiminnasta syytetään niitä, jotka viime kesänä järjestivät epäviralliset esivaalit valitakseen ehdokkaita kaupungin lakiasäätävään elimeen, jonka jäsenistä osa valitaan vaaleilla. Toiveena oli, että demokratiaa kannattavat ehdokkaat saisivat enemmistön.

Vaaliviranomaiset hylkäsivät useita näin valituista ehdokkaista. Vaalit peruttiin lopulta koronaviruksen takia. Hongkongin ja Kiinan viranomaiset leimasivat esivaalit kansallista turvallisuutta uhkaavaksi yritykseksi syöstä Hongkongin hallinto vallasta.

Länsimaat ovat syyttäneet Kiinaa yrityksistä murentaa Hongkongille luvattuja demokraattisia vapauksia, joihin Kiina sitoutui, kun Hongkong palautettiin Kiinalle vuonna 1997.