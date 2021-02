Brasilian alkuperäiskansat ovat erityisen haavoittuvaisia koronaepidemiassa, sillä ne elävät kaukana terveydenhuollosta ja muista palveluista.

Brasiliassa syvällä Amazonin alueen sademetsässä asuvan juma-heimon viimeinen mies on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, BBC uutisoi. Aruká oli kuollessaan arviolta 86-90-vuotias. Elämänsä aikana hän ehti nähdä heimonsa kutistuvan tuhansista vain häneen ja hänen jälkeläisiinsä.

Brasilian alkuperäiskansoihin kuuluvaan ryhmään kuului vielä 1900-luvun alussa noin 15 000 ihmistä. Vuonna 2002 heitä oli enää viisi.

Amazonasin osavaltiossa asuvat jumat joutuivat heidän maitaan havitelleiden ihmisten kohteeksi 1940-luvulta lähtien. Viimeisin dokumentoitu joukkomurha tapahtui vuonna 1964, kun kumipuista kiinnostuneet läheisen yhteisön jäsenet tappoivat kymmeniä jumia.

Arukáa jäävät kaipaamaan hänen kolme tytärtään ja heidän lapsensa. Tyttäret ovat avioituneet Uru-eu-wau-wau-ryhmään kuuluvien kanssa. Perinteisesti tämä tarkoittaisi, että heidän lapsensa ja lapsenlapsensa kuuluisivat isänsä ryhmään eivätkä äitinsä.

Jotkut Arukán lapsenlapsista haluavat kuitenkin identifioitua molempiin ryhmiin kuuluviksi.

– Emme halua, että meidän kansamme taistelu unohtuu. Olemme ylpeitä isoisämme ja äitiemme taisteluista ja haluamme jatkaa sitä, Kuaimbú Juma Uru-eu-wau-wau -nimeä käyttävä nuorukainen sanoi.

– Olen juman lapsenlapsi, juman poika. Minulla on oikeus käyttää jumaa nimessäni.

Brasilian alkuperäiskansat ovat olleet erityisen haavoittuvaisia koronavirusepidemiassa, sillä ne elävät yhteisöllisesti kaukana terveydenhuollosta ja muista palveluista. Epidemian alussa monet ryhmät katkaisivat kontaktin ulkomaailmaan sulkemalla tiet ja käännyttämällä vierailijoita, Telegraph kertoo.

Virus pääsi silti tunkeutumaan 162 heimoon. Hallinnon lukujen mukaan lähes 1 000 alkuperäiskansoihin kuuluvaa on kuollut virukseen.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja hänen tukijansa ovat saaneet kritiikkiä koronaepidemian heikosta hoidosta. Bolsonaro on useissa puheissaan vähätellyt koronaviruksen muodostamaa uhkaa ja hän on vältellyt esimerkiksi kasvomaskin käyttöä, vaikka on itse sairastanut viruksen aiheuttaman taudin.

– Olemme kaukana kaupungista, ja matkustamista tapahtuu vain vähän. Tämän taudin ei olisi koskaan pitänyt saavuttaa meitä. Hallitus ei pitänyt huolta. Kyse on vastuuttomuudesta heidän osaltaan, Arukán lapsenlapsi Bitaté kritisoi.