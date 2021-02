Suomessa ei ole vielä päätetty muuttaa suositusta, jonka mukaan AstraZenecan koronavirusrokotetta annetaan vian alle 70-vuotiaille.

Suomessa käytössä on Pfizerin, Modernan ja AstraZenecan rokotteet. Jälkimmäistä ei anneta iäkkäille.­

Saksassa saatetaan pian antaa AstraZenecan koronavirusrokotetta myös iäkkäille, The Guardian kertoo. Saksassa AstraZenecan rokotetta on annettu alle 65-vuotiaille. Suomessa kyseistä rokotetta on annettu alle 70-vuotiaille. Euroopan lääkevirasto ei kuitenkaan pitänyt rokotetta sopimattomana iäkkäille.

Saksan rokotekomissio Stikon johtaja Thomas Mertens totesi perjantaina, että hänen komissionsa ”erittäin pian” päivittäisi suositusta. Hän kertoi ZDF:lle, että mahdollista oli myös, että rokotetta suositeltaisiin jatkossa iäkkäille.

– Emme koskaan kritisoineet rokotetta vaan kritisoimme datan puutetta yli 65-vuotiaiden kohdalla, Mertens sanoi.

Mertens myönsi, että tämä saattoi jäädä epäselväksi tavallisille kansalaisille.

– Koko juttu meni jotenkin väärin.

Saksassa viranomaiset ovat olleet huolissaan siitä, ettei saksalaisille tunnu kelpaavan AstraZenecan rokote. 19. helmikuuta mennessä Saksassa oli pistetty 1,5 miljoonasta rokoteannoksesta vain 150 000.

Bild uutisoi, että tuoreet tutkimustulokset Englannista ja Skotlannista viittaavat siihen, että rokote on mRNA-rokotteiden tavoin tehokas myös iäkkäillä.

Skotlannissa AstraZenecan rokotteen todettiin vähentäneen sairaalaan joutumisen riskiä koronapotilailla jopa 94 prosenttia. Pfizerin ja BioNTechin mRNA-rokotteella vastaava luku oli 85.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että Suomessa seurataan tarkkaan maailmalla saatavia tuloksia rokotteista. Hän kertoo Englannin ja Skotlannin tulosten olevan vertaisarvioimattomia, mutta ne on molemmat julkaistu.

– Englannista ja Skotlannista on tullut ihan hyviä tuloksia, jotka viittaavat siihen, että mRNA-rokotteet ja AstraZenecan rokotteet ovat ihan yhtä hyviä vakavaa tautia vastaan kaikenikäisille. Ne ovat oikein hyviä uutisia, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan Suomessakin voitaisiin tarvittaessa päättää, että AstraZenecan rokotetta annetaan myös iäkkäille.

– Emme ole vielä päättäneet siitä, mutta varmasti se on meidän keskustelulistallamme.

Rokoterintamalla kuultiin myös muita hyviä uutisia tällä viikolla, kun Johnson & Johnsonin rokote hyväksyttiin Yhdysvalloissa hätätilakäyttöön. Nohynekin mukaan rokote vaikuttaa sopivan myös iäkkäille.

– Se näyttää osoittavan, että tällaiset adenovirusvektorirokotteet sopivat kaikenikäisille hyvin, Nohynek sanoo.

– Sitä me tulemme saamaan EU-maihin vasta huhtikuussa.