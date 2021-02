EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell tuomitsi sunnuntaina armeijan kurinpalautustoimet Myanmarissa

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell tuomitsi sunnuntaina armeijan kurinpalautustoimet Myanmarissa ja vahvisti unionin asettavansa pakotteita armeijan veristen toimien vuoksi.

– Väkivalta ei anna legitimiteettiä demokraattisesti valitun hallinnon laittomalle kaatamiselle, Borrell sanoi tiedotteessa.

Borrellin mukaan sotilasjuntan turvallisuusjoukot ovat osoittaneet häpeämätöntä piittaamattomuutta kansainvälisestä oikeudesta, kun ne ovat ampuneet aseettomia kansalaisia kohti. Hänen mukaansa turvallisuusjoukot tulee asettaa näistä toimista myös vastuuseen.

YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto (OHCHR) kertoi sunnuntaina, että mielenosoituksissa oli sunnuntaina kuollut ainakin 18 ihmistä ja haavoittunut 30. Poliisin ja sotilaiden kerrottiin ampuneen kovilla panoksilla rauhanomaisia mielenosoittajia kohti useissa kaupungeissa.

Pakotteet viimeisteltäneen lähipäivinä

Armeija kaappasi vallan helmikuun alussa, minkä jälkeen maassa on ollut mittavia mielenosoituksia, joita poliisi ja sotilaat ovat hajottaneet väkivaltaisesti. Mielenosoittajia on kuollut jo ennen viikonloppuakin, mutta sunnuntaiset tapahtumat olivat tähän mennessä verisin kurinpalautustoimi, mitä maassa on vallankaappauksen jälkeen nähty.

– Euroopan unioni ryhtyy pian toimiin vastatakseen näihin kehityskulkuihin, Borrell sanoi tiedotteessa.

Eurooppalaisministerit ovat jo päässeet yhteisymmärrykseen pakotteista Myanmarin armeijaa vastaan vallankaappauksen vuoksi. Ministerit ovat myös päättäneet pidättää kehitystukirahoja.

EU:n odotetaan viimeistelevän pakotteet lähipäivinä, ja niiden on määrä tulla voimaan sen jälkeen, kun EU julkaisee virallisen ilmoituksen asiasta.