Sputnik-rokotetta tilattu jo lähes 2,5 miljardia annosta ympäri maailman – Venäjällä rokotteeseen suhtaudutaan yhä epäilevästi

Rokotteita on tilattu noin 30 maahan.

Venäläistä Sputnik-rokotetta on tilattu kymmeniin maihin.­

Venäläistä Sputnik V-rokotetta on tilattu ennakkoon lähes 2,5 miljardia annosta ainakin 30 maahan Argentiinasta aina Filippiineille, CNN kertoo. Nyt Venäjällä on avattu seitsemän uutta tuotantolaitosta myös ulkomaille myydyn rokotteen valmistamiseksi.

CNN pääsi tutustumaan Generium Pharmaceuticalin nykyisin pyörittämään laitokseen Volginskiissä, reilun sadan kilometrin päässä Moskovasta. Laitoksessa tutkittiin Neuvostoliiton aikana biologisia aseita.

Generium Pharmaceutical on tehnyt sopimuksen venäläisen koronarokotteen valmistamisesta.

– Nyt me valmistamme useita miljoonia annoksia joka kuukausi ja toivomme pääsevämme korkeampiin lukuihin, ehkä kymmeneen tai 20:een miljoonaan annokseen kuukaudessa, lääkeyhtiön tieteellinen johtaja Dmitri Poteriaev.

Venäjällä rokotteeseen suhtaudutaan kuitenkin skeptisesti. Levada-tutkimuslaitoksen tuoreen mielipidemittauksen mukaan vain 38 prosenttia venäläisistä on halukkaita ottamaan rokotteen.

Rokotteeseen kohdistui laajalti skeptisyyttä. Se oli ensimmäinen rokote, joka hyväksyttiin käyttöön ennen kuin laajojen ihmisille tehtyjen testien tulokset olivat valmiit.

Epäilyksiä on muun muassa herättänyt se, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putin ole ottanut rokotetta.

Rokote herätti skeptisyyttä myös muualla maailmassa. Kuitenkin aiemmin helmikuussa The Lancetissa julkaistu tutkimus osoitti Sputnik-rokotteen olevan jopa 91,6-prosenttisen tehokas. Rokotetta oli tuolloin testattu yli 20 000 ihmisellä.

– Mukana oli jo riittävän suuri määrä potilaita. Minun mielestäni enää ei voi sanoa, että Sputnik olisi huonommin testattu kuin muut rokotteet. Kyseessä vaikuttaa olevan tehokas rokote, joka on sivuvaikutusprofiililtaankin muiden rokotteiden kaltainen. Se täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä oli kolmosvaiheen testien välianalyysi, joka ei vielä sisällä kaikkea tietoa, suomalaisen koronarokotteen kehityksessä mukana oleva Itä-Suomen yliopiston professori Seppo Ylä-Herttuala kommentoi IS:lle.

Ylä-Herttuala muistutti tuolloin, että Venäjällä on osaamista perinteisillä tieteenaloilla, kuten virologiassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek puolestaan arvioi, että Sputnik voisi tulla Suomenkin markkinoille, jos se saisi Euroopan lääkeviraston hyväksynnän.

– En sulkisi Sputnikia pois, jos EMA:n suositus myyntiluvalle tulee. Ja miksi ei tulisi, teho on erittäin hyvä. Ja jos muista rokotteista on pulaa ja jos hinta on kohdallaan.