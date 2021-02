Kohu New Yorkin kuvernöörin ympärillä syvenee – jo toinen ex-alainen syyttää seksuaalisesta ahdistelusta

Kuvernööri Andrew Cuomon entisen terveyspoliittisen neuvonantajan mukaan Cuomo häiritsi häntä seksuaalisesti viime keväänä.

Andrew Cuomo on ollut New Yorkin osavaltion kuvernööri vuodesta 2011.­

Jo toinen ex-alainen syyttää New Yorkin demokraattikuvernööriä Andrew Cuomoa seksuaalisesta ahdistelusta.

Cuomon entisen terveyspoliittisen neuvonantajan mukaan Cuomo häiritsi häntä seksuaalisesti viime keväänä. Ex-alaisen mukaan Cuomo ei kosketellut häntä, mutta vihjaili hänelle seksuaalissävytteisesti. Naisen mukaan Cuomo, 63, oli esimerkiksi todennut 25-vuotiaalle alaiselleen olevansa "avoin tapailemaan 20-vuotiaita naisia".

Cuomoa syytettiin aiemmin tällä viikolla ahdistelusta. Kuvernöörin neuvonantajana vuosina 2015–2018 työskennellyt nainen kertoi, että kuvernööri oli muun muassa suudellut ja kosketellut häntä ilman lupaa.

Cuomo on kiistänyt molemmat väitteet. Uutiskanava CNN:n mukaan hän on pyytänyt New Yorkin asukkaita odottamaan tutkimusten valmistumista ennen johtopäätösten tekemistä.

New York Cityn pormestari ja Cuomon puoluetoveri Bill de Blasio vaati aiemmin viikolla ”täyttä ja itsenäistä tutkimusta” Cuomoa vastaan esitetyistä syytöksistä.

– Nämä syytökset ovat hyvin häiritseviä. Meidän on otettava tämä vakavasti, de Blasio totesi CNN:n mukaan.

Syytökset seksuaalisesta häirinnästä eivät ole ainoa demokraattikuvernööriä viime viikkoina kohdannut kohun aihe. Aiemmin helmikuussa hän joutui selittelemään lehdistölle, minkä vuoksi osavaltion hoitokodeissa koronaan kuolleiden määriä oli esitetty virallisissa tilastoissa jyrkästi alakanttiin.

On jopa epäilty, että hoitokotien koronakuolleisuutta olisi tahallaan piiloteltu virheellisellä tilastointitavalla, mutta tällaisesta ei ole todisteita.

Cuomo on työskennellyt New Yorkin osavaltion kuvernöörinä vuodesta 2011. Virassaan hän on seurannut isänsä Mario Cuomon jalanjälkiä. Vanhempi Cuomo johti New Yorkia vuosina 1983–1984.