Andrew Cuomon maine on kokenut kovan kolauksen.

Kohu New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomon, 63, ympärillä ei laannu ja miestä vastaan on nyt esitetty syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä ja kiusaamisesta, Washington Post uutisoi.

Vielä viime keväällä Cuomo keräsi kehuja koronavirusepidemian hoidosta. Kolmannen kauden kuvernööri sai muun muassa televisioalan Emmy-palkinnon tiedotustilaisuuksistaan. Hänen syksyllä julkaistusta kirjastaan tuli myyntihitti ja parhaimmillaan hänen toimensa hyväksyi 66 prosenttia osavaltion asukkaista.

Cuomo nähtiin vastapainona silloiselle presidentille Donald Trumpille, jota kritisoitiin koronavirusepidemian vähättelystä ja hitaasta reagoinnista.

Andrew Cuomo puhumassa rokotekeskuksessa Brooklynissa ennen hoitokotiskandaalin paljastumista.­

Cuomon maine koronakuvernöörinä koki suuren kolauksen tammikuussa, kun New Yorkin oikeusministeri Letitia James julkaisi raportin, jossa todettiin, että hoitokotien koronakuolemia oli jopa puolet enemmän kuin mitä kävi virallisista tilastoista ilmi. Tämä johtui siitä, ettei hoitokodissa koronavirustartunnan saaneen henkilön kuolemaa tilastoitu hoitokotikuolemaksi, jos henkilö oli lopulta kuollut esimerkiksi sairaalassa. Tilastointitapa antaa väärän käsityksen siitä, miten hoitokodit ovat selvinneet koronavirusepidemiasta.

Liittovaltion syyttäjä Brooklynissä ja liittovaltion poliisi FBI ovat käynnistäneet tutkinnan Cuomon koronatyöryhmän tietojenkäsittelystä koskien hoivakoteja ja vastaavia laitoksia, muun muassa The Guardian uutisoi helmikuun puolivälissä.

Cuomo on puolustanut hallintonsa toimia ja kutsunut kohua poliittiseksi ajojahdiksi.

– Hoitokodit ja sairaalat olivat keskellä helvettiä ja keskellä pandemiaa, ja ne yrittivät selviytyä … mutta tiedon pidättämisellä loimme tyhjiön, jossa epäily ja kyynisyys ja salaliittoteoriat pääsivät leviämään ja lisäsivät hämmennystä, Cuomo on sanonut.

Hoitokotiskandaali ei ole kuitenkaan jäänyt ainoaksi kohuksi.

Andrew Cuomo palkittiin viime vuonna Emmyllä. Kuva heinäkuulta, kun Cuomo puhui tiedotustilaisuudessa ja syytti silloista presidenttiä Donald Trumpia koronaviruspandemian mahdollistamisesta.­

Jo joulukuussa Cuomon entinen avustaja Lindsey Boylan väitti kuvernöörin ahdistelleen häntä. Boylan toisti väitteensä Mediumissa tällä viikolla.

Boylan väittää Cuomon muun muassa ehdottaneen räsypokeria lentokoneessa ja suudelleen häntä suulle ilman lupaa myöhemmin. Cuomon edustaja totesi keskiviikkona, että ”Boylanin väitteet sopimattomasta käytöksestä ovat yksinkertaisesti virheellisiä.”

Esimerkiksi New Yorkin osavaltion paikallisen edustajainhuoneen demokraattijäsen Jessica González-Rojas on vaatinut riippumatonta tutkintaa Boylanin väitteistä. Myös New Yorkia liittovaltion kongressissa edustava demokraatti Alexandria Ocasio-Cortez on sanonut, että väitteet vaativat tutkinnan.

Varhain sunnuntaina uutisoitiin, että myös toinen ex-alainen syyttää Cuomoa seksuaalisesta ahdistelusta.

Cuomon entisen terveyspoliittisen neuvonantajan mukaan Cuomo häiritsi häntä seksuaalisesti viime keväänä. Ex-alaisen mukaan Cuomo ei kosketellut häntä, mutta vihjaili hänelle seksuaalissävytteisesti. Naisen mukaan Cuomo oli esimerkiksi todennut 25-vuotiaalle alaiselleen olevansa "avoin tapailemaan 20-vuotiaita naisia".

Cuomo on kiistänyt myös nämä väitteet.

Cuomon on myös väitetty uhkailleen demokraatteja, jotka ovat kritisoineet hänen tapaansa hoitaa hoitokotiskandaalia. Paikalliskongressin demokraattiedustaja Ron Kim kertoi CNN:lle puhuneensa kuvernöörin kanssa, kun hän oli kotonaan kylvettämässä lapsiaan.

– Kuvernööri Cuomo soitti minulle suoraan torstaina ja uhkasi uraani, jos en peittelisi sitä, mitä Melissa (DeRosa) sanoi. Hän yritti painostaa minua antamaan lausunto ja se oli hyvin traumatisoiva kokemus, Kim sanoi.

DeRosa on Cuomon lähimpiä avustajia, joka kertoi päättäjille hallinnon ”jäätyneen” ja viivytelleen hoitokotikuolemien lukujen korjaamisessa ja osavaltioparlamentille annettavassa selityksessä.

Kimin mukaan Cuomo uhkasi voivansa ”tuhota” Kimin, jos tämä ei suostuisi kuvernöörin vaatimuksiin.

– Kukaan mies ei ole koskaan puhunut minulle niin, Kim sanoi.

Kuvernööri Cuomon poliittinen ura on kokenut kovan kolauksen.­

Cuomo on ollut demokraattien kärkiehdokas ensi vuoden kuvernöörivaaleissa. Hänen on myös uskottu tavoittelevan tulevaisuudessa puolueensa presidenttiehdokkuutta.

Tuoreimmat kohut ovat kuitenkin mustanneet pahoin kuvernöörin mainetta.