Jäävuori lohkesi perjantaina, aamuyön varhaisina tunteina.

Valtavan kokoinen jäävuori on lohjennut Etelämantereesta, BBC uutisoi. Jäävuoren pinta-ala on 1 270 neliökilometriä eli se on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin Helsingin kokonaispinta-ala (715,48 neliökilometriä) ja yli kaksi kertaa suurempi kuin Espoon kokonaispinta-ala (528,03 neliökilometriä)..

Tutkijat havaitsivat ensimmäiset halkeamat 150 metriä paksussa Bruntin jäähyllyssä lähes 10 vuotta sitten, Reuters kertoo.

Tutkijat olivat odottaneet jäävuoren lohkeavan sen jälkeen, kun aluetta oli valvottu gps-laitteilla ja satelliittikuvilla päivittäin. Ensimmäiset viitteet lähestyvästä lohkeamisesta saatiin marraskuussa 2020, kun uusi halkeama havaittiin.

Brittitutkijoiden ottama kuva halkeamasta perjantaina.­

Tammikuun aikana tämä halkeama eteni koilliseen kilometrin päivässä. Lopulta perjantain varhaisina tunteina jäävuori lohkesi jäähyllystä.

Jäävuori irtosi jäähyllystä lähellä Britannian Halleyn tutkimusasemaa. Tutkimusasemalla ei ole tällä hetkellä ketään, joten jäävuoren lohkeaminen ei uhkaa ihmishenkiä.

Halleyn tutkimusasema Bruntin jäähyllyllä.­

Etelämannerta tutkiva British Antarctic Survey (BAS) oli pienentänyt Halleyn tutkimusaseman roolia vuonna 2017, kun jäävuoren lohkeamisen mahdollisuus kävi selväksi. Tutkimusasemalla työskennelleet 12 henkilöä lensivät pois helmikuun puolivälissä ja nyt asema on suljettu talven ajaksi.

Vielä ei tiedetä, lähteekö jäävuori liikkeelle vai jämähtääkö se jäähyllyn edustalle.