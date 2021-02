Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tulevasta vankileiristä on esitetty Venäjän mediassa ristiriitaisia väitteitä, mutta tuorein tieto kertoo kyseessä olevan tiukasta kuristaan tunnettu rangaistusleiri numero 2 Pokrovissa.

Aleksei Navalnyi kuvattuna oikeudenkäynnissään Moskovassa. Vankileirillä, jolle hän on lähteiden mukaan joutumassa, valmistetaan mm. puuhuonekaluja.­

Venäjän media ja Aleksei Navalnyin lähipiiri on yrittänyt saada koko lauantaiaamun ajan selkoa siitä, mille vankileirille oppositiojohtaja on lähetetty kärsimään 2,5 vuoden mittaista petostuomiotaan.

Nyt näyttää siltä, että arvoitus olisi vihdoin ratkeamassa.

Jarnovosti-uutistoimisto kertoo saaneensa Venäjän vankeinhoitoviranomaisilta tiedon, että Navalnyi toimitetaan vankileirille numero 2 Pokrovin kaupunkiin Vladimirin alueelle.

Navalnyin Moskovan-kodista on leirille matkaa vain noin 110 kilometriä.

Navalnyi kerrotaan siirretyn Moskovasta ensin Koltshuginon tutkintavankilaan numero 3, josta hänet lähetetään Pokrovin leirille.

Tietoa Navalnyin leiripaikasta ei ole kuitenkaan vielä virallisesti vahvistettu, mutta myös Navalnyin avustajat ovat jakaneet Jarnovostin alkuperäistä juttua ja Mediazonan artikkelia, jossa siteerataan Jarnovostin tietoja.

Uutistoimisto Tass kertoo niin ikään saaneensa vahvistuksen omista lähteistään sille, että Navalnyin sijoituspaikkana tulee olemaan leiri numero 2 Pokrovissa.

Navalnyin tämänhetkistä olinpaikkaan ei kuitenkaan Tassin mukaan tiedetä varmuudella. On mahdollista, että hän viettää ensin kahden viikon karanteenin jossain muualla ennen kuin hänen siirretään leirille.

Navalnyi lähetettiin Matrosskajan tishinan vankilasta jo torstaina ”etapille”, kuten Venäjällä viitataan vankiloiden ja vankileirien välisiin kuljetuksiin. Siitä lähtien hänen olinpaikkansa on ollut epäselvä myös hänen lähipiirilleen.

Venäjän valtiollinen televisiokanava Rossija 1 kertoi myös jo aiemmin omiin lähteisiinsä vedoten, että Navalnyi lähetettäisiin nimenomaan leirille numero 2 Pokroviin.

Leirillä numero 2 on yhteensä 794 vankipaikkaa ja sitä pidetään jonkinlaisena mallileirinä. Sobesednik-sivuston mukaan leiri on tunnettu myös siitä, että siellä pidetään tiukkaa kuria.

Pokrovin leirillä on tehty remontti vuonna 1994. Yksi sen erikoisuuksista on nykyaikainen tapaamistila, jossa vangit saavat nähdä esimerkiksi aviopuolisoaan ja lapsiaan pitkäaikaisissa perhetapaamisessa.

Leirillä on ortodoksinen kirkko, joka on niin ikään remontoitu. Vankien vapaa-ajan viettoa varten on klubitila, kirjasto ja urheilutiloja.

Vankien työtehtäviin Pokrovissa kuuluu muun muassa puisten huonekalujen valmistamista.

Vangit tekevät esimerkiksi pulpetteja ja työpöytiä koulujen ja päiväkotien tarpeisiin. Leirillä valmistetaan myös sänkyjä, tuoleja ja kirjahyllyjä.

Oheisesta linkistä näkyy leirin vankien valmistamien huonekalujen kuvia ja puutyöverstaan kuva. Leirillä valmistetaan huonekaluja myös tilaustyönä.

Kuvia leirillä valmistetuista huonekaluista.­

Lauantaina osa Venäjän mediasta ehti jo tarttua Lifeshot-kanavan väitteeseen, jonka mukaan Navalnyin vankileiri olisikin Kolomnassa Moskovan alueella sijaitseva leiri numero 6. Myöhemmin useat lähteet kiistivät tämän tiedon, kertoivat muun muassa Tass ja Ria Novosti.