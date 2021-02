Näin ulkona liikkumista rajoitetaan muualla Euroopassa – öisin kiellon rikkomisesta sakotetaan, päivisin pihalle vain lupalapun kanssa

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toivoi Ykkösaamussa, ettei Suomessa tulisi voimaan samanlaisia ulkonaliikkumiskieltoja kuin muualla Euroopassa. Ilta-Sanomat selvitti, miten ulkona liikkumista on eri Euroopan maissa rajoitettu.

Valtioneuvoston kansliassa on jo viikkojen ajan valmisteltu valmiuslain ulkonaliikkumiskiellon pykäliä. Ilta-Sanomat kertoi tästä perjantaina, ja tänään lauantaina oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) vahvisti asian Ylen Ykkösaamussa.

Tässä kohtaa pykälien valmistelua tehdään varmuuden vuoksi. Henriksson sanoikin toivovansa, että valmistelut voitaisiin pitää pöytälaatikossa eikä ulkonaliikkumiskieltoon tarvitsisi turvautua.

– Euroopassa on ollut laajoja ulkonaliikkumiskieltoja. Joissain on ollut sellaisia, että ihmiset eivät ole päässeet muuten ulos kuin käymään kaupassa. Sellaista emme tietenkään toivo Suomeen, hän totesi Ykkösaamun haastattelussa.

Millaisia ulkonaliikkumiskiellot ovat sitten muissa Euroopan maissa olleet? Miten kiellot oikein on näissä maissa toteutettu? Ilta-Sanomat selvitti ja kokosi yhteen esimerkkejä Euroopasta.

Hollannissa hallitus julisti ulkonaliikkumiskiellon tammikuun lopulla. Se johti maassa rajuihin mellakoihin, ja lopulta Virustotuus-niminen ryhmä alkoi vaatia oikeudelta kiellon kumoamista.

Tätä seurasi tapahtumaketju, jossa alempi tuomioistuin määräsi hallituksen kumoamaan kiellon ja saman päivän aikana vetoomustuomioistuin puolestaan päätti, että ulkonaliikkumiskielto saa jatkua.

Ulkonaliikkumiskielto on nyt Hollannissa voimassa maaliskuun alkupuolelle asti ja se ulottuu iltayhdeksästä aamuyön puoli viiteen. Kiellon aikana kansalaiset eivät saa poistua kodeistaan muusta kuin perustellusta syystä. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi terveydelliset hätätilanteet, koiran ulkoiluttaminen ja pakollinen lähityö. Ohjeistuksen rikkomisesta voi seurata 95 euron sakko.

Hollannissa ulkoliikkumiskiellon julistaminen johti erikoiseen tapahtumaketjuun, jossa kielto kumottiin oikeudessa ja palautettiin myöhemmin saman päivän aikana takaisin voimaan.­

Edellisen kerran ulkonaliikkumiskieltoa käytettiin Hollannissa toisen maailmansodan aikana.

Ranskan yleinen ulkonaliikkumiskielto on palautettu voimaan yhä uudelleen. Se ehti loppua joulukuun puolivälissä, kunnes kielto tuli jälleen voimaan isoimmissa kaupungeissa.

Nyt ulkonaliikkumiskielto on voimassa kaikkialla maassa. Se alkaa jo kuudelta illalla ja päättyy kuudelta aamulla. Ulkona saa liikkua ilta- ja yöaikaan vain välttämättömän syyn nojalla. Kotoa poistumiseen tarvitaan myös erillinen ”lupalappu”. Kiellon rikkomisesta annetaan ensimmäisellä kerralla 135 euron sakko.

Ranskassa ulkonaliikkumiskielto on palautettu voimaan yhä uudelleen. Maassa on ollut runsaasti myös mielenosoituksia kieltoa vastaan.­

Kuten Hollannissa, myös Ranskassa on nähty ulkonaliikkumiskieltoa vastustavia mielenosoituksia. Pariisissa mielenosoitukset äityivät tammikuun lopulla siten, että poliisi ampui mielenosoittajia vesitykeillä ja pidätti vajaat 30 ihmistä.

Itävallassa valtakunnallista sulkutilaa on ryhdytty vähitellen höllentämään. Ulkonaliikkumiskielto on kuitenkin yhä päällä ja se on voimassa iltakahdeksasta aamukuuteen.

Ulkona liikkumisen lisäksi Itävallan hallitus on rajoittanut voimakkaasti myös kansalaistensa muuta liikkumista ja ihmisten välisiä kohtaamisia.

Päiväsaikaan, kun ulkonaliikkumiskielto ei ole voimassa, tapaamiset ovat sallittuja vain kahden kotitalouden välillä. Lähipalveluissa, kuten hierojalla, kampaajalla ja kosmetologilla, voi asioida vain, jos henkilöllä on esittää enintään 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos.

Itävallassa koronavirustilanne paheni alkuvuodesta huomattavasti, mutta helmikuussa maan sulkutilaa on vähitellen alettu höllätä. Ulkonaliikkumiskielto on kuitenkin yhä voimassa.­

Pohjois-Tirolin alue julistettiin Itävallassa helmikuussa epidemia-alueeksi, ja matkustaminen sinne ja sieltä pois on rajoitettua.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez julisti viime lokakuun lopulla maahan kansallisen hätätilan koronaviruskriisin takia. Hätätilan oli tarkoitus kestää 15 päivää, mutta jo viikkoa myöhemmin sitä päätettiin jatkaa tämän vuoden toukokuuhun saakka.

Hätätilan myötä lähes koko Espanjaan määrättiin myös ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa iltayhdestätoista aamukuuteen. Tällöin ulkona liikkuminen on sallittua vain oikeutetun syyn nojalla. Hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa terveyspalveluissa käyminen, lääketarpeiden hankinta ja työvelvollisuuksien vuoksi liikkuminen.

Espanjassa ulkonaliikkumiskielto tuli voimaan, kun maan pääministeri julisti Espanjaan toukokuuhun asti jatkuvan hätätilan.­

Ulkonaliikkumiskiellon lisäksi Espanjan itsehallintoalueet voivat myös rajoittaa liikkumista alueelle ja alueelta pois, joko koko itsehallintoalueella tai sen osissa.

Tshekissä voimaan tulevat ensi maanantaina osittaiset liikkumisrajoitukset, joiden on tarkoitus jatkua maaliskuun 22. päivään saakka.

Kansalaisten liikkumista rajoitetaan muun muassa siten, ettei oman kotikunnan alueelta saa poistua kuin välttämättömissä työasioissa tai hoitamaan pakollisia lääkäri- tai viranomaisasioita. Työmatkalle lähtevällä henkilöllä on oltava mukanaan työnantajan dokumentti, kun hän poistuu oman kotikuntansa alueelta.

Tšekissä alkavat ensi viikon maanantaina laajat liikkumisrajoitukset, jotka jatkuvat maaliskuun loppupuolelle asti.­

Myös silloin, kun poistuu kotoaan, mukanaan on kannettava kirjallista lappua, jossa selitetään, millä asioilla on liikkumassa ja mihin on aikeissa mennä.

Näitä rajoituksia Tshekissä valvoo 5 000 sotilasta kautta maan.