Ruotsi valmistautuu Isis-perheiden paluuseen – kaikista leirien lapsista tehty huoli-ilmoitukset

Noin 300 lähtijästä puolet on Säpon mukaan palannut Ruotsiin.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo ennakoi, että Syyriasta voi lähiaikoina olla palaamassa lisää äärijärjestö Isisin kannattajia ja heidän perheenjäseniään. Säpo on valmistautunut naisten ja lasten paluuseen tekemällä huoli-ilmoituksen kaikista leireillä olevista lapsista.

Julkisuuteen ei ole kerrottu tietoa siitä, kuinka monesta lapsesta on kyse. Joukossa on sekä Ruotsissa että konfliktialueella syntyneitä lapsia.

– Teemme uusia ilmoituksia sitä mukaa kun saamme tietää, että he ovat palaamassa Ruotsiin, sanoo Säpon seniorianalyytikko Ahn-Za Hagström uutistoimisto TT:lle.

Lähiaikoina Ruotsiin odotetaan mediatietojen mukaan ainakin paria Syyriaan matkustanutta Isis-naista ja heidän lapsiaan. Naisia on salakuljetettu pois al-Holin leiriltä, jossa kurdit ovat pitäneet Isisin kannattajia.

Säpo pitää naispuolisia Isisin kannattajia yhtä suurena turvallisuusriskinä kuin miehiäkin.

– Me emme erottele sukupuolia, kun arvioimme näiden toimijoiden aikeita ja kykyjä, Hagström sanoi.

Viime aikoina kaikki Ruotsiin palanneet naiset ovat olleet rikostutkinnan kohteina epäiltyjen sotarikosten takia ja lapset on otettu huostaan.

Huoli-ilmoituksilla Säpo haluaa varmistaa, että lasten kotikunnat ovat valmiita ottamaan lapset vastaan.

Osa palaajista kannattaa yhä Isisiä

Säpo arvioi, että Isisin hallitsemille alueille on matkustanut kaikkiaan noin 300 Ruotsin kansalaista, joista 150 on palannut. Noin kolmasosa alueelle matkustaneista on naisia. Ruotsi on yksi Euroopan maista, joista lähtijöitä on ollut eniten suhteessa väkilukuun. Lähtijöistä osa on kuollut ja osa on vankiloissa tai leireillä Syyrian pohjoisosassa.

Osa on saanut Ruotsissa tuomion teoistaan alueella, mutta tiedossa ei ole, kuinka monet ovat olleet tutkinnassa.

Hagström toteaa, että todisteiden hankkiminen konfliktialueella tapahtuneista rikoksista on hyvin vaikeaa, mutta työ jatkuu.

Säpon mukaan palaajien joukossa on monenlaista väkeä. Osa on traumatisoituneita, osa haluaa irtaantua Isisistä mutta joukossa on myös kovan linjan Isis-kannattajia, jotka edelleen tukevat terroristijärjestön ideologiaa. Hagströmin mukaan jälkimmäisiä ei kuitenkaan nähdä välittömänä uhkana.

– Heidän toiminnassaan on pikemmin kyse tuesta, kuten rahoituksen hankkimisesta, värväämisestä ja radikalisoimisesta.

Ääri-islamismin kannatus on Säpon arvion mukaan pysynyt melko vakaana Ruotsissa. Terrori-iskujen riski nähdään edelleen kohonneena. Vaikka islamistiset terroriteot välillä vähenivät, ovat Isisin kannattajat viime syksynä tehneet iskuja Wienissä, Nizzassa ja Pariisissa.