Taistelut alueella käynnistyivät viime vuoden lopulla.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tuoreen raportin mukaan eritrealaisjoukot tappoivat satoja ihmisiä verilöylyssä Etiopiassa viime vuonna. Järjestön mukaan kyseessä on todennäköisesti rikos ihmisyyttä vastaan.

Verilöyly tapahtui Etiopian pohjoisosissa Tigrayn alueella. Taistelut alueella käynnistyivät marraskuun alussa, kun Etiopian pääministeri Abiy Ahmed määräsi hyökkäyksen Tigrayn kansan vapautusrintamaa (TKVR) vastaan.

TKVR:n johdon mukaan eritrealaisia sotilaita on ollut mukana Tigrayn joukkojen vastaisissa sotatoimissa, minkä Etiopian hallitus on kiistänyt. Joukkojen läsnäoloa Etiopiassa on kuitenkin dokumentoitu laajasti.