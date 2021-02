Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on joutunut jo toistamiseen noloon tilanteeseen yrittäessään puolustaa Venäjän vangittua oppositiojohtajaa Aleksei Navalnyitä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin kampanja Venäjällä vangitun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamiseksi kulkee epäonnistumisesta toiseen.

Ensin Amnesty kiiruhti itse julistamaan Navalnyin mielipidevangiksi, mutta veti sitten tämän statuksen yllättäen pois, kun järjestöä kohtaan oli kohdistettu voimakas vaikutuskampanja Kremlin-mielisten informaatioaktivistien taholta.

Mutta ei siinä kaikki.

Nyt on varmistunut, että Amnestyn kolme korkeaa johtajaa lankesi kaiken lisäksi kuuluisten venäläisten pilasoittajien lankaan luullen soittajaa Navalnyin avustajaksi Leonid Volkoviksi.

Leonid Volkov on Aleksei Navalnyin avustaja, joka on vapaaehtoisessa maanpaossa Venäjältä. Hän on asunut viime aikoina Liettuassa ja Venäjä on vaatinut hänen pidättämistään.­

Aavistus pilapuhelusta saatiin jo keskiviikkona, kun Amnestyn virkaa toimittava pääsihteeri Julie Verhaar kiitti Twitterissä Volkovia rakentavasta keskustelusta. Volkov vastasi kiitoksiin ihmetellen.

– Hmm, Amnestyn pääsihteeri kiitti minua juuri rakentavasta ja suorasta keskustelusta. Mutta minä en tunne häntä enkä ole koskaan puhunut hänen kanssaan. En olisi yllättynyt, jos hän olisi puhunut pilasoittaja Vovanille. Enkä olisi yllättynyt, jos he tekisivät päätöksiään sellaisten viestien perusteella, Volkov twiittasi venäjäksi vastaukseksi.

Verhaarin kiittelytwiitti on sittemmin poistettu ja Amnesty on joutunut tunnustamaan, että järjestön johto meni kuuluisan pilasoittajakaksikon ”Vovanin” ja ”Lexuksen” virittämään ansaan. Pilapuhelun sai vahvistettua ensimmäisten joukossa The Moscow Times.

(Alla on Vovanin Youtube-kanavalla julkaistu videopilapuhelu Amnestylle.)

Noin 15 minuuttia kestävä englanninkielinen pilapuhelu on julkaistu nyt Vovanin YouTube-tilillä.

Ei ole varmuutta, kumpi kaksikosta esiintyy puhelun aikana Leonid Volkovina, mutta huijaus on heidän yhteistyötään.

Verhaarin lisäksi puhelussa ovat omilla kasvoillaan mukana Amnestyn Itä-Euroopan toimintojen johtaja Marie Struthers ja Euroopan toimintojen varajohtaja Denis Krivoshejev.

Videolta ei käy ilmi, miksi Leonid Volkoviksi luultu henkilö ei pidä puhelun aikana kameraa päällä tai selittääkö hän esimerkiksi puhelun aluksi tätä seikkaa jollain tavalla Amnestyn kolmikolle.

Amnestyn lankeaminen huijauspuheluun tapahtui keskiviikkona, kun maailmalla levisi sitä ennen julki uutinen järjestön päätöksestä lakata kutsumasta Navalnyitä mielipidevangiksi.

Puhelun aikana pilasoittaja teeskentelee olevansa mielipidevanki-statuksen poisvedosta harmistunut Volkov, joka kyselee Amnestyn johtajilta, voidaanko status vielä palauttaa Navalnyille ja mitä nämä aikovat tehdä jatkossa Navalnyitä auttaakseen.

Amnestyn edustajat puolestaan pahoittelevat ”Leonid Volkoville” mielipidevanki-statuksen poisvedosta johtuvaa hämmennystä ja vannovat jatkavansa yhä taistelua Navalnyin vapauttamiseksi.

– Odotimme saavamme puhua kanssanne, sillä emme olisi halunneet käyvän näin. Olemme saattaneet tehdä enemmän harmia kuin hyvää tällä kertaa, Struthers harmittelee oletetulle Volkoville mielipidevanki-statuksen purkamisesta syntynyttä kohua.

Verhaar puolestaan korostaa oletetulle Volkoville, että Amnesty ei olisi halunnut joutua vetämään Navalnyin statusta pois. Samalla hän vakuuttaa, että järjestö jatkaa työtään Navalnyin epäoikeudenmukaisen vankeustuomion kumoamiseksi.

– Tämä tapahtunut (takaisinveto) ei ollut se mitä me halusimme... Odotamme todella tätä keskustelua, koska haluamme nyt kuulla sinulta, mitä mieltä sinä olet...Voi kuulostaa hieman erikoiselta, mutta miten me voisimme käyttää tätä tilannetta edetäksemme niin, että Navalnyin varsinainen tilanne on toimintamme pääpisteenä. Meillä on jo muutamia ideoita, mutta haluaisimme kuulla sinun kantasi ja kuinka me voimme tehdä yhteistyötä, Verhaar sanoo muun muassa pila-Volkoville.

Aleksei Navalnyi kuvattuna vangitsemisoikeudenkäynnissään Moskovassa.­

Mielipidevangin statuksen takaisinveto tehtiin sen jälkeen, kun lukuisat Venäjän RT-kanavaa lähellä olevat henkilöt eri puolilta maailmaa olivat muistuttaneet Amnestyä Navalnyin 14 vuoden takaisista äärikansallisista venäläismielisistä videoista.

Yhdellä videolla Navalnyi muun muassa vertaa Venäjälle tulevia siirtolaisia mätiin hampaisiin, jotka poistaa. Toisella videolla hän on ampuvinaan terroristiksi leimatun kaukasialaisen miehen pistoolilla.

Amnestyn Krivoshejev paljastaa Volkoviksi luulemalleen pilasoittajalle videolla, että hänen osastonsa ei suostu puhumaan lainkaan Venäjän RT:n kanssa. Samaan aikaan hän pahoittelee, että jotkut Amnestyn osastot ovat kuitenkin ”valitettavasti tehneet niin, ja se on paljastanut joitakin meidän sisäisiä keskustelujamme.”

– Leonid, me ymmärrämme, että tämä tapahtunut on tehnyt paljon tuhoa ja kun olet ollut siitä vihainen, se on ollut täysin oikeutettua. Tämä on aiheuttanut vahinkoa myös meille, sillä tällä hetkellä Venäjällä ei ole muuta tärkeämpää asiaa edistettäväksi, Krivoshejev sanoo viitaten Navalnyin vapautuskampanjaan.

Pilasoittajista Vovan on venäläinen tv-kasvo Vladimir Krasnov ja Lexus on puolestaan oikealta nimeltään Aleksei Stoljarov.

Kaksikko on soittanut aiemminkin useita onnistuneita huijauspuheluita läntisille kuuluisuuksille aina Elton Johnista alkaen esiintyen tuolloin presidentti Vladimir Putininia.

Osa kaksikon pilapuheluista on ollut harmittomia hupailuja, mutta osa on ollut selkeästi Putinin politiikkaa tukevia trollauspuheluja Kremlin vastustajille tai läntisille johtajille.

Joskus kaksikon apuna on ollut myös naisääni, sillä viime vuonna he onnistuivat soittamaan esimerkiksi Kanadan pääministerille Justin Trudeaulle esiintyen ruotsalaisena ilmastoaktivistina Greta Thunberginä.

Kaksikon uhreiksi ovat aiemmin joutuneet myös Ukrainan taannoinen presidentti Petro Poroshenko, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian prinssi Harry.

Huijarikaksikko kiistää toimivansa Kremlin tai Venäjän turvallisuuspalvelun kanssa yhteistyössä. Julkisuudessa on kuitenkin ihmetelty, voisivatko he muuten päästä yhteyteen maailman johtajien kanssa, ellei heillä olisi Venäjän sisäpiirilähteistä tietoa esimeriksi puhelinnumeroista ja virallisten puheluiden käytännön järjestelyistä.