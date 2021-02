Neljä miestä hukkui samalla kerralla jäihin Ruotsissa

Tragedia tapahtui Sävsjön lähistöllä.

Neljä iäkästä miestä löydettiin hukkuneena torstaina Etelä-Ruotsissa Sävsjön liepeillä, uutisoi Aftonbladet.

Hätäkeskus sai ilmoituksen paikalle kello 18.30. Sivullinen oli löytänyt jäältä pelastusrenkaan, muttei nähnyt lähistöllä ihmisiä.

Myöhemmin torstai-iltana poliisi ilmoitti neljän miehen hukkuneen. Kaksi heistä oli 65-vuotiaita, yksi 70- ja yksi 75-vuotias.

Vielä ei ole tiedossa, miten joukkohukkuminen oli tapahtunut.

– On aivan selvää, että kyseessä on onnettomuus. Emme epäile rikosta. Mutta emme tiedä vielä paljoakaan, mitä on tapahtunut tai siihen liittyvistä olosuhteista, Camilla Larsson poliisista kertoi Aftonbladetin mukaan.