Kommentti: Joe Biden soittaa raskaan puhelun kuninkaalle – ja ottaa valtavan riskin

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo pian ottaa ikävän puhelun, kertovat kansainväliset viestimet. Luurin toiseen päähän olisi tarkoitus saada Saudi-Arabian iäkäs ja huonokuntoinen kuningas Salman.

Bidenin pitäisi kertoa, että kuninkaan poika, kruununprinssi Muhammad bin Salman on Yhdysvaltain tiedustelulähteiden mukaan hyvin todennäköisesti murhaaja. Yhdysvallat on julkaisemassa virallisen raportin asiasta.

Muhammad bin Salman käyttää Saudi-Arabiassa todellista valtaa. Saudi-Arabia on Yhdysvaltain tärkeimpiä liittolaisia.

Joe Biden ottaa valtavan riskin.

Donald Trumpin hallinto piti suoraa yhteyttä kruununprinssiin. Hänen vävypoikansa ja entinen Lähi-idän lähettiläänsä Jared Kushner on prinssin hyvä ystävä.

New York Timesin mukaan Bidenin hallinto on ilmoittanut, että yhteyksiä kruununprinssiin hoitaa puolustusministeri Lloyd Austin. Näin siksi, että myös kruununprinssi on maansa puolustusministeri.

Biden on tiputtanut prinssin kuolevaisten joukkoon.

Likainen murha

Saudi-arabialainen surharyhmä tappoi ja paloitteli Jamal Khashoggin vuonna 2018 maan Istanbulin konsulaatissa. Maanpaossa elänyt toimittaja Khashoggi vieraili konsulaatissa selvittämässä asioita uutta avioliittoa varten.

Yhdysvaltoihin siirtynyt Khashoggi oli teksteissään arvostellut nuoren kruununprinssin vallankäyttöä ja suututtanut tämän.

Murhasuunnitelma meni pahasti mönkään. Konsulaatin ulkopuolella odottanut Khashoggin morsian hälytti poliisin ja tiedotusvälineet. Saudit eivät tienneet, että Turkki salakuunteli konsulaattia. Se jakoi murhan todistavia nauhoitteita länsimaiden tiedustelupalveluille.

Yhdysvallat määräsi pakotteita 17 murhaan osalliselle saudiarabialaiselle, joukossa kruununprinssin läheinen neuvonantaja. Myös muut länsimaat tuomitsivat julman teon.

Pakon edessä Saudi-Arabia tuomitsi useita murhaan osallistuneita. Heidän annettiin ymmärtää toimineen omin päin.

Kruununprinssi muuttui maailman silmissä hetkessä uudistajasta keskiaikaiseksi tyranniksi. Muhammad bin Salman yritti kiillottaa imagoaan selittämällä olevansa ”vastuussa, koska tämä tapahtui minun vahtivuorollani”.

Käytännössä tämä vastuu ei merkinnyt mitään.

Bidenin riski

Parin vuoden ajan Yhdysvaltain lehdissä on liikkunut tietoja maan tiedustelupalveluiden yhteenvedoista, joissa todetaan hyvin todennäköisenä, että murha oli kruununprinssin itsensä määräämä. Tästä pitäisi olla myös todisteita.

Saudi-Arabia on yhden suvun hallitsema kuningaskunta. Suvun johtavan jäsenen syyttäminen voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin. Yhdysvaltain korttitalo Lähi-idässä voi kaatua.

Saudi-Arabian avulla presidentti Trump sai joukon arabimaita tunnustamaan Israelin, mikä oli hänen suurin ulkopoliittinen voittonsa. Trump esti Khashoggin murhaan liittyvien tiedusteluraporttien julkaisun. Biden aikoo nyt tehdä toisin.

Vaalikampanjansa aikana Biden kutsui Saudi-Arabiaa ”paaria-maaksi”. Tästä hän ei aio perääntyä. Biden vaatii raa´an rikoksen selvittämistä loppuun asti.

Kuitenkin kruununprinssin syyttäminen voi olla Bidenille isompi riski kuin Vladimir Putinin tai Xi Jinpingin tekojen tuomitseminen.

Suhde koetuksella

Presidentti Franklin D. Roosevelt kävi henkilökohtaisesti avaamassa suhteet Saudi-Arabian perustajaan ibn Saudiin kesken toisen maailmansodan. Läheinen yhteistyö maiden välillä on jatkunut 75 vuotta.

Vaikka tuonti-öljyn merkitys Yhdysvalloille on vähennyt, Saudi-Arabian merkitys on yhä suuri. Kiina ja Venäjä houkuttelisivat kuningaskunnan mielellään omalle puolelleen.

Biden jäädytti jo asekaupat Saudi-Arabialle vastalauseena sille, että maa on sekaantunut Jemenin julmaan sisällissotaan. Hän yrittää palauttaa voimaan ydinsopimuksen saudien perivihollisen Iranin kanssa.

Biden ottaa riskin, että hänestä tulee Saudien suvun henkilökohtainen vihollinen.

Saudien kosto

Donald Trump oli Saudien kuningassuvulle henkilökohtainen ystävä. Viikonloppuna hänen on tarkoitus pitää Floridassa ensimmäinen suuri puheensa Valkoisen talon jättämisen jälkeen.

Trumpin ennakoidaan hyökkäävän rajusti Bidenia vastaan. On mahdollista, että hän julistaa jo pyrkivänsä uudestaan presidentiksi.

Vuoden 2016 vaalit osoittivat, että ulkovalloilla on mahdollisuuksia sekaantua Yhdysvaltain vaalitaistoon. Jos saudit haluavat tukea Trumpia tai jotain hänen hengenheimolaistaan, heillä riittää tähän rahaa ja keinoja.

Joe Biden voi olla oikeuden mies, mutta aina oikeus ei voita.

Toisaalta se ei ainakaan voita, jos kukaan ei tee sen hyväksi mitään.