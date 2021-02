Lääkeyhtiö AstraZeneca lupaa haalia rokotteita EU:lle.

Lääkeyhtiö AstraZeneca aikoo yhä pitää kiinni tavoitteestaan toimittaa EU-maille 180 miljoonaa annosta koronarokotetta toisen vuosineljänneksen aikana.

Torstaina EU-virkamies kertoi Reutersille, että AstraZenecan odotetaan toimittavan Euroopan unionille alle puolet sovituista koronavirusrokotteista.

Virkamies on ollut suoraan mukana neuvotteluissa lääkeyhtiön kanssa. Hänen mukaansa yritys on kertonut unionille ”toimittavansa alle 90 miljoonaa annosta toisen kvartaalin aikana”.

AstraZeneca lähetti Reutersin uutisen jälkeen tiedotteen, jonka mukaan lääkeyhtiö aikoo tehostaa tuotantoaan, jotta se voisi toimittaa 180 miljoonaa rokoteannosta toisen vuosineljänneksen aikana, eli kesäkuun loppuun mennessä.

Torstaina Ruotsin rokotekoordinaattori puolestaan totesi, että tämän hetkisen tiedon mukaan AstraZenaca kykenee toimittamaan 150 miljoonaa annosta toisella vuosineljänneksellä.

– Määrä on silti vähemmän kuin on sovittu. Emme ole täysin tyytyväisiä, mutta yhtiö yrittää etsiä uusia volyymejä ja se on meistä hyvä asia, totesi rokotevastaava Richard Bergström tiedotustilaisuudessa.

AstraZenecan mukaan puolet rokotteista tulee yhtiön EU:n tuotantoketjusta ja loputa kansainvälisten verkostojen kautta.

Vaikka lääkeyhtiö onnistuisi tavoitteessaan 180 miljoonasta rokotteesta jäisi se toteutuneiden toimitusten jälkeen silti reippaasti EU:n kanssa tekemästään sopimuksesta, jonka mukaan rokotteita olisi pitänyt tulla 300 miljoonaa annosta kesäkuun loppuun mennessä.